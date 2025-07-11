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Экс-супруг Наталки Денисенко показался на публике после развода: актриса отреагировала
Поговаривают, артист возвращается к работе в дубляже.
Украинский актер и военный Андрей Фединчик впервые после развода с Натальей Денисенко появился на публике.
Так, совместную фотографию с ним опубликовала актриса Людмила Ардельян. На свежем кадре Андрей предстает в студии дубляжа вместе с коллегами. Подробностей о новых проектах актера пока нет, но Людмила уже отметила, что их рабочая встреча была замечательной.
"Встреча с Андреем Фединчиком. Я так рада, Андрей, встретиться с тобой снова на студии дубляжа! Горжусь тобой и очень люблю", — написала Ардельян.
Между тем в комментариях были рады возвращению звезды на экраны. Среди них и Наталка Денисенко, которая оставила эмоджи белых сердец, и похоже, не держит обид на отца своего ребенка, а желает ему только лучшего после разрыва брака.
Отметим, Андрей Фединчик пошел защищать Украину с начала полномасштабного вторжения. Долгое время он был на фронте и появлялся в Сети только во время отпусков, во время которых транслировал фанам свое время с семьей. Также известно, что в конце прошлого года знаменитость перенес сложную операцию и пользовался ходунками.
А в апреле этого года супруги ошарашили неожиданной новостью о разводе. Об этом стало известно из реестра рассмотрения судебных дел. Интересно, что пока оба замалчивают свой новый этап в жизни, а Андрей не удаляет совместные фото с женой в Instagram. Тем временем Денисенко намекает на непростые трансформационные периоды в жизни.
Напомним, недавно актер Орландо Блум с бывшей женой Кэти Перри показался на отдыхе с дочкой.