Экс-супруг Оксаны Билозир впервые прокомментировал причины разрыва после 33 лет брака: "Это неправда"

Оксана Билозир и Роман Недзельский / © facebook.com/oksana.bilozir

Военнослужащий, продюсер и музыкант Роман Недзельский впервые подробно высказался об отношениях с экс-супругой, народной артисткой Украины Оксаной Билозир.

Мужчина рассказал, что именно певица стала инициатором разрыва в 2022 году, а он до последнего пытался сохранить семью. Недзельский поделился, что переломный момент в браке наступил после длительных заграничных гастролей артистки, которые он организовывал. По его словам, после возвращения из тура он заметил кардинальные изменения в поведении жены.

«Возможно, длинные гастроли были по Америке, по Канаде — на два-четыре месяца. Это было во время полномасштабки, я уже тогда был военным. А она перед тем только приехала, буквально неделю или две. Вот это, возможно, потому что она приехала, резко поменялась», — отметил Роман в интервью Наталье Влащенко.

Оксана Билозир / © instagram.com/oksana_bilozir

Также военнослужащий отреагировал на заявления Оксаны Билозир, которая ранее публично говорила, что чувствовала себя один на один с семейными проблемами и не получала поддержки от мужа. Недзельский с этим утверждением не согласен и отмечает, что делал все возможное для брака.

«Я не знаю, что я там не помог. Все, что я делал, я делал для того, чтобы уберечь семью. И, когда я получил повестку в суд, я сказал: „Не делай этого, давай закончится война. Все равно меня нет. Неизвестно — может, будешь вдовой, всякое может быть“, — пояснил звезда.

Оксана Билозир и Роман Недзельский / © facebook.com/oksana.bilozir

По словам Романа, решение о разводе было окончательным, несмотря на все его попытки отсрочить этот шаг. Сейчас бывшие супруги не поддерживают тесного общения, а каждый из них имеет собственное видение причин разрыва. И добавляет, что некоторые слова Оксаны в недавнем интервью Гордону отличались от реальности.

«Ничего не хочу опровергать, но 80% из того, что я услышал в последнем абзаце Димы, то это неправда. Но доказывать что-то… Мы в разведке никогда не возвращаемся назад. Сначала меня это демотивировало очень сильно, потому что это ради чего я пошел воевать. Меня подкосило. Единственное ради чего живу — мама и младший сын», — добавил военнослужащий.

Оксана Билозир развод — что известно о мужчинах звезды

В личной жизни Оксаны Билозир было два брака. Ее первым мужем стал известный композитор и основатель ВИА «Ватра» Игорь Билозир. У супругов родился сын Андрей, однако семья распалась еще до трагической смерти музыканта.

Второй брак певица заключила с музыкантом и продюсером, а теперь военным Романом Недзельским. Вместе они прожили более трех десятилетий и воспитали сына Ярослава. Об официальном расторжении отношений стало известно в 2023 году — именно тогда Билозир подала на развод в судебном порядке, пока ее муж проходил военную службу. Впоследствии артистке начали неожиданно приписывать третий брак, но она окончательно раскрыла правду в заявлении.