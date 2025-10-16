Экс-супруг певицы Sia устроил громкий скандал: требует от звезды через суд заоблачную сумму ежемесячно

Сиа / © Associated Press

Реклама

Бывший муж австралийской певицы Sia, 47-летний Дэниел Бернард, подал в суд из-за взаимоотношений с женой.

Так, экс-супруг исполнительницы требует назначить ему ежемесячные алименты в размере 250 тысяч долларов. Как указано в судебных документах, пишет BBC, Дэниел настаивает, что ему нужны эти средства, чтобы "поддерживать роскошный и высококлассный образ жизни, к которому он привык в браке с певицей".

Бернард объяснил, что полностью финансово зависел от Sia, поскольку оставил свою медицинскую карьеру, чтобы помогать жене в небольшом бизнесе. В браке, по его словам, они ежемесячно тратили более 400 тысяч долларов на частные самолеты, отдых, рестораны и персонал.

Реклама

"Мы никогда не считали деньги", — заявил Бернард в своей речи.

Он добавил, что пока не имеет возможности вернуться к врачебной деятельности, ведь для этого необходимы несколько лет повторного обучения и экзамены, чтобы восстановить сертификацию.

Sia / © Getty Images

Стоит отметить, певица Sia, настоящее имя которой — Сиа Кейт Изабель Ферлер, подала на развод с Бернардом в марте 2025 года, указав «непримиримые разногласия». Супруги прожили в браке чуть больше года — они поженились в декабре 2022-го, а в марте 2024-го объявили о разрыве. У бывших супругов есть общий полуторагодовалый сын.

Бывший муж певицы также требует, чтобы Sia оплачивала его юридические расходы и услуги финансовых экспертов. Сама артистка пока не комментировала ситуацию.

Реклама

Напомним, недавно стало известно, что актер Том Круз разорвал отношения с младшей на 26 лет кубино-испанской моделью Аной де Армас, с которой планировал свадьбу. Инсайдеры рассказали интересные подробности о жизни звезд.