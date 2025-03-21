Экс-супруга Беднякова поздравила его с 38-летием милыми кадрами с их детьми

Украинский ведущий и юморист Андрей Бедняков отмечает день рождения.

Сегодня, 21 марта, шоумену исполнилось 38 лет. С особым праздником Беднякова поздравила его бывшая жена, блогерша Анастасия Короткая. В сторис она показала их двоих детей – сына Остапа и дочь Ксению. На кадрах они обнимают и целуют своего звездного отца. Вероятно, что видео было сделано во время недавнего зимнего отдыха семьи в Украине.

Анастасия Короткая поздравила с днем рождения Андрея Беднякова / Фото: instagram.com/nastyakorotkaya

В подписи Анастасия поздравила экс-избранника с днем рождения и призналась, что он "самый лучший папа". В то же время блогерша поделилась забавной идеей маленького Остапа. Так, мальчик в день рождения родного человека задул декоративные свечи в доме, представляя праздничный торт.

Анастасия Короткая поздравила с днем рождения Андрея Беднякова / Фото: instagram.com/nastyakorotkaya

Отметим, что Анастасия Короткая во время войны с детьми эмигрировала в США, где они снимают дом. Однако несмотря на расстояние, Остап и Ксения не ограничены в общении с папой, поэтому регулярно проводят время с Бедняковым по видеосвязи.

Напомним, недавно день рождения отметила Лина Костенко. К выдающейся поэтессе пришло немало звездных друзей, которые показали новые фото 95-летней знаменитости и как они праздновали ее юбилей.

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