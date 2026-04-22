Экс-супруга Дмитрия Ступки высказалась о женихе-иностранце и его миллионных вложениях в ее бизнес

Полина Логунова с женихом Джорджем / © instagram.com/polinalogunova

Экс-супруга актера Дмитрия Ступки, блогер и стилист Полина Логунова раскрыла правду об отношениях с американцем Джорджем и как он ей помог с бизнесом.

Как известно, знаменитость в статусе невесты находится уже более четырех лет. С тех пор произошло немало изменений. Так, в эмиграции Полина открыла собственный салон красоты. И она честно признается, что это произошло в том числе благодаря жениху-иностранцу, который разглядел в ней большой потенциал. В результате женщина владеет бизнесом в престижном районе Калифорнии и в частности обслуживает звездных клиентов.

Сумма вложений в развитие такого бизнеса по предположениям интервьюера может достигать более миллиона долларов. Однако сама Логунова уверяет, что это на самом деле трудно посчитать, поэтому не берется ни опровергать, ни подтверждать информацию. И все же экс-супруга Ступки не скрывает, что долго колебалась перед открытием бизнеса, но любимый настоял на своем.

«Джордж инвестировал в капитал. Очень трудно говорить о вложениях, когда заработанные средства вкладываются во что-то другое. Я получаю зарплату стилиста, еще какие-то бонусы. Это трудно поделить по цифрам. У нас нет разделения прибыли. У меня есть стабильная зарплата. Но эти деньги куда-то дальше вкладываются. Он был инициатором открытия салона. А я сказала, что никогда в жизни. Мне трудно найти тех, кто со мной в одном ритме. Он посмотрел, как в Украине я работала с брендами, в частности в ногтевом сервисе и с волосами. И все же настоял. Не знаю, почему он так решил, но сказал, что будет называться "Логунова"»,— поделилась бизнесвумен в интервью "Вершиленко & Co".

Полина Логунова с женихом Джорджем / © instagram.com/janiceowenphoto

В то же время стилистка поделилась, чем на самом деле ее привлек американский красавчик. По ее словам, кроме внешности, он покорил ее своей мудростью и надежностью. И добавила, что Джордж всю жизнь работает предпринимателем и вдохновляет ее своим настоящим профессионализмом в деле.

«Эти мышцы и татуировки, взгляд, эта энергетика. Когда я всю жизнь все решала и выживала, зависела от своих решений, я очень сильно устала. И эмиграция обострила всю эту боль. И когда тебе говорят: "Тихо, все нормально, я сейчас все решу". И он решал. Сделал мне предложение. Он всю жизнь много работает. Он предприниматель. Он научил меня, что в любой кризисной ситуации есть выход. Он ходит несколько дней и выдает блестящую идею. Он видит, как использовать любую возможность, как говорить так, чтобы получить то, что тебе нужно», — отметила стилист.

