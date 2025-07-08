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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
1202
Время на прочтение
1 мин

Экс-супруга Дзидзьо показала одномесячного сына и раскрыла его имя: "Провели опрос"

Певица показала семейную прогулку в новом составе.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Slavia родила первенца

Slavia родила первенца / © instagram.com/slavia_official

Певица Slavia, которая недавно стала мамой впервые, поделилась новыми трогательными кадрами с сыном и раскрыла его имя.

Так, в фотоблоге артистка показала серию снимков с прогулки с малышом и мужем Андреем. И ровно в первый месяц жизни их первенца Slavia впервые открыла тайну, как они назвали мальчика. По словам звезды, ранее они колебались между двумя вариантами. Но в результате сын будет носить имя Лев, которое заблаговременно выбрала новоиспеченная мама. Счастливые родители также показали свидетельство, которое удостоверяет это.

Slavia с семьей / © instagram.com/slavia_official

Slavia с семьей / © instagram.com/slavia_official

"Нам сегодня (8 июля - прим. ред.) один месяц. Официально зарегистрированный гражданин Украины Лев Андреевич, в жизни просто Лео. Папа хотел назвать Атлас, мама - Лев. Думали весь месяц. Провели опрос в семье. В итоге папа поддался", — написала Slavia.

Напомним, о рождении первенца Slavia сообщила в июне, отметив, что роды прошли прекрасно. А накануне звезда узаконила отношения с отцом ребенка Андреем. Кстати, бывший певицы Дзидзьо уже отреагировал на пополнение в семье.

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Дата публикации
Количество просмотров
1202
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