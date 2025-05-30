Экс-супруга Дзидзьо после заявления о втором браке рассекретила подробности свадьбы: "Современный подход"

SLAVIA / © instagram.com/slavia_official

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Украинская певица SLAVIA, экс-супруга артиста Дзидзьо, рассказала подробности предстоящей свадьбы со своим избранником Андреем после того, как он сделал ей предложение.

Как призналась исполнительница в интервью kp.ua, предложение руки и сердца стало для нее приятной неожиданностью - ее возлюбленный предложил жениться через мобильное приложение "Дія". Певица проснулась утром 28 мая и увидела уведомление с брачным предложением. Пара уже подала заявление в "Дію" и ожидает подтверждения - по словам артистки, на это может уйти до пяти дней.

"Утром 28-го, только проснувшись, увидела уведомление от "Дії", где Андрей предлагает жениться. Даже не думала, что так обрадуюсь. Потому что все у нас давно уже ясно: мы живем вместе, имеем общий быт, все под нас двоих обустроили. А самое главное - ждем ребенка. Но я так радовалась! Действительно почувствовала, как будто у меня праздник. Это очень приятные ощущения. Думали, нам удастся именно в этот день зарегистрировать брак, но там своя система. Мы подали заявление и ожидаем место. Говорят, должно поступить в течение пяти дней", - рассказала SLAVIA.

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SLAVIA с женихом Андреем / © instagram.com/slavia_official

Что касается самой свадьбы, то пара решила обойтись без пышных торжеств. SLAVIA призналась, что не хочет традиционного празднования и считает идеальным вариантом роспись онлайн. Кольцо пара приобретет позже - когда найдется то, которое действительно понравится будущей невесте. Также артистка планирует носить двойную фамилию после брака - Притула-Павлюк. По ее словам, это символическое решение, а не просто формальность.

"Мне не хочется (свадьбы - прим. ред.). Роспись онлайн - это был бы идеальный вариант. В "Дії" так и должно быть. Мне действительно нравится этот современный подход. Честное слово, мне совсем не хочется свадьбы. Наоборот, хочется быстрее эту процедуру закончить. Андрей предложил, чтобы я сама себе выбрала кольцо, которое мне понравится. Но мне не хочется иметь просто очередное кольцо. Если найду такое, которое хочу, тогда да. Хочется иметь что-то символическое", - признается артистка.

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