ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
1352
Время на прочтение
2 мин

Экс-супруга Дзидзьо раскрыла детали личной жизни музыканта и в отношениях ли он: "Мы общаемся"

Slavia искренне высказала главное пожелание для бывшего мужа.

Автор публикации
Фото автора: Валерия Гажала Валерия Гажала
Slavia и Дзидзьо

Slavia и Дзидзьо

Певица Slavia, которая этим летом стала мамой впервые, рассказала о личной жизни Дзидзьо, с которым развелась в 2021 году после восьми лет брака.

Так, Ярослава (настоящее имя артистки) призналась, что до сих пор поддерживает дружескую связь с бывшим мужем. По ее словам, они иногда интересуются делами друг друга. И вот недавно певец рассказал о новом четырехлапом пушистике, который прибился к нему. В то же время Slavia поинтересовалась его амурными делами. Но Дзидзьо не дал конкретного ответа. Поэтому у певицы закрались мысли, что артист одинок.

Кроме того, исполнительница рассказала, что недавно наткнулась на фейковую информацию о якобы двух детях у Дзидзьо. И хотя это оказалось ложью, Slavia говорит, что сначала очень обрадовалась и искренне пожелала экс-супругу почувствовать эту радость отцовства.

Slavia и Дзидзьо / © instagram.com/slavia_official

Slavia и Дзидзьо / © instagram.com/slavia_official

"Я лайкнула. Была бы рада, если бы так было. Но сейчас, насколько я понимаю, у него нет женщины. Мы общаемся и он мне рассказывал про кошку, какая она красивая, фотку сделал... А я спрашиваю, есть ли у него хозяюшка в доме. Он говорит: "Ну разберусь, разберусь". Я так понимаю, что нет", — отметила Ярослава в комментарии "Ближче до зірок", фрагмент которого опубликовали в Instagram телеканала "ТЕТ".

Напомним, недавно блогерша Даша Квиткова сообщила о кардинальных изменениях в личной жизни. Она выходит замуж за известного футболиста.

Дата публикации
Количество просмотров
1352
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie