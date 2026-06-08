Экс-супруга Дзидзьо растрогала обращением к первенцу, которому исполнился один год

Славия / © instagram.com/slavia_official

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Экс-супруга Дзидзьо, украинская певица Slavia, настоящее имя которой Ярослава Притула-Павлюк, трогательно поздравила сына Льва с первым днем рождения и поделилась семейными фотографиями.

Для артистки этот год стал особенным и полным новых открытий. В своем блоге Ярослава опубликовала подборку кадров с первенцем и вспомнила день, когда впервые взяла его на руки. Певица признается, что появление сына кардинально изменило ее жизнь и подарило ощущение настоящего счастья. По ее словам, даже непростые обстоятельства не омрачили того момента. Сейчас же маленький Лев празднует свой первый день рождения.

«Сегодня нашему Левчику — 1 год! Ровно год назад я получила самое важное звание в своей жизни — мама. День родов стал одним из самых счастливых в моей жизни. Даже несмотря на воздушные тревоги и перемещение в более безопасное место, роды прошли достаточно легко», — поделилась исполнительница.

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Сын Славия Лев / © instagram.com/slavia_official

Также певица вспомнила забавные моменты из первых месяцев жизни малыша. В частности, рассказала, что сын удивил всех, когда вместо набора веса сначала немного похудел. Впоследствии ситуация изменилась, и мальчик начал активно расти. Артистка также рассекретила несколько неожиданных черт характера своего наследника.

«В 10,5 месяцев он решил, что ползать — это уже не его уровень, и пошел сам. Теперь у нас дома работает круглосуточная служба контроля за маленьким исследователем. А еще наш сын любит лимоны. Не просто любит — ест их с удовольствием, и ни одной гримасы! Похоже, характер у него такой же яркий, как вкус любимого фрукта. Сын, за этот год ты научил нас любить еще сильнее, радоваться мелочам и ценить каждый миг», — написала Slavia.

Пост Slavia / © instagram.com/slavia_official

Певица добавила, что они с мужем Андреем бесконечно счастливы наблюдать за тем, как растет их сын, и пообещали всегда быть рядом с ним на каждом этапе жизни.

Сын Славия Лев / © instagram.com/slavia_official

Сын Славия Лев / © instagram.com/slavia_official

Напомним, недавно Slavia показала, как отдыхает за границей с сыном.

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