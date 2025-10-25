Экс-супруга Ханумака шокировала признанием о браке и страхе, который довел до развода: "Я лгала себе"

Алина Шаманская и Руслан Ханумак

Украинская блогерша Алина Шаманская раскрыла подробности развода с бывшим мужем Русланом Ханумаком.

Звезда поделилась личной историей и вспомнила тот мучительный период. Алина признается, что последней каплей в отношениях с шоуменом стало беспокойство о состоянии своего здоровья. В частности, блогерша стала внимательнее относиться к самочувствию после гибели мамы от рака.

«Я врала себе в браке, что я счастливая жена. Но я поняла, что не хочу закончить жизнь, как моя мама. У нее была онкология. Я поняла, что если буду жить до конца своих дней в таком состоянии, как в браке, то рано или поздно оно (онкология — прим. ред.) ко мне придет», — растрогала Шаманская в интервью «Говорить Суханов».

Алина Шаманская и Руслан Ханумак / © instagram.com/hanumak

Более того, блогерша добавляет, что в тот период действительно была на грани серьезного заболевания. Шаманская не стала вдаваться в подробности диагноза, но отметила, что в свое время делала операцию для решения гинекологических проблем. И тогда же рассталась с Ханумаком, начав жизнь с чистого листа.

«Под наркозом вырезала кое-что по-женски. Оно прям вылезло и мне постоянно говорили, что надо лечиться. И я понимала, что так не выживу. Я немного другой человек и не могу прогибаться так долго. Я знаю, что могу иметь счастливую и здоровую жизнь. Точка была в том, что организм начал мне говорить: „Или мы здесь умираем, или мы живем. Но будет сложно“. Я выбрала жизнь и сбросила с себя обиду», — добавила звезда.

К слову, Алина Шаманская и Руслан Ханумак поженились в 2017 году и воспитывают общего сына Артура. Но брак распался в январе 2023-го, а уже в марте 2024 года пара официально развелась. Впрочем, мирно разойтись бывшим не удалось. Шаманская заявляла, что Ханумак «превращал ее жизнь в ад» и призвала женщин внимательно выбирать партнера. Весной 2025 года инфлюенсерка рассказывала, что судится с экс-супругом за право определения места жительства сына, обвинив его в нарушении договоренностей, манипуляциях и навязывании ребенку российского контента.

