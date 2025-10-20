Экс-супруга Кевина Костнера спустя полтора года после развода вышла замуж во второй раз: какой была свадьба

Кевин Костнер и его экс-супруга Кристин Баумгартнер / © Associated Press

Спустя полтора года после громкого развода актер Кевин Костнер снова оказался в центре внимания — на этот раз из-за нового брака своей бывшей.

Его экс-супруга, 51-летняя дизайнер Кристин Баумгартнер, во второй раз пошла под венец. Ее избранником стал финансист Джош Коннор — давний знакомый, а когда-то даже близкий друг самого Костнера. Пара сказала друг другу «да» 18 сентября на живописной частной винодельне в Санта-Барбаре. На праздновании присутствовали около сотни гостей, среди которых — только самые близкие друзья и родные. Атмосфера, по словам очевидцев, была пропитана нежностью, теплом и настоящей любовью.

Невеста выбрала роскошное белое платье, украшенное деликатной ручной вышивкой в форме цветов. После официальной части Кристин переоделась во второе платье — гладкое атласное, подчеркивающее ее утонченность и уверенность.

«Они буквально светились счастьем. В определенный момент большинство присутствующих не сдержали слез. Все выглядело очень искренне», — поделился один из гостей People, которые уже опубликовали фото со свадьбы.

Кристин Баумгартнер и Джош Коннор / © instagram.com/people

К слову, брак Баумгартнер и Костнера длился почти два десятилетия — 18 лет. Вместе они воспитали троих детей, однако в 2023 году Кристин подала на развод. Для актера эта новость стала ударом — источники утверждали, что Кевин до последнего надеялся спасти отношения. Процесс развода был непростым: стороны выясняли финансовые вопросы, включая алименты. Костнер даже заявлял, что бывшая тратит деньги не на детей, а на собственные нужды. После нескольких судебных слушаний бывшие супруги финализировали разрыв в феврале 2024 года.

Как оказалось, уже тогда Баумгартнер имела романтические отношения с Джошем Коннором. Их сближение началось еще во время сложного периода после развода — сначала как поддержка, а затем настоящие чувства. В январе 2025-го финансист сделал Кристин предложение, а теперь их история получила счастливое продолжение.

