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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
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Экс-супруга Кличко избавилась от каре и кардинально сменила имидж: как выглядит 51-летняя модель сейчас

Наталья Егорова назвала причину смелого шага.

Автор публикации
Фото автора: Валерия Гажала Валерия Гажала
Наталья Егорова

Наталья Егорова / © instagram.com/natalia_yegorova

Бывшая жена мэра Киева Виталия Кличко — Наталья Егорова — ошеломила фанов изменениями своей внешности и назвала причину.

В фотоблоге 51-летняя модель похвасталась новой прической. На кадрах заметно, что знаменитость избавилась от своего каре и предстала с еще более короткой длиной волос. Позируя, Егорова также продемонстрировала модный образ, который состоял из черного платья, сумки и сапожек.

По словам Натальи, на такие изменения она решилась после переосознания себя и желания изменить общее настроение на более игривое. Звезда говорит, что такой смелый шаг начинает ее жизнь с нового листа.

Наталья Егорова / © instagram.com/natalia_yegorova

Наталья Егорова / © instagram.com/natalia_yegorova

Наталья Егорова / © instagram.com/natalia_yegorova

Наталья Егорова / © instagram.com/natalia_yegorova

"Иногда просто чувствуешь, что пришло время для смелого шага. Кардинальная смена стиля, смена энергии, моя новая глава жизни. От классической элегантности до дерзости и игривости — это то, чего я хотела сейчас больше всего", — написала Наталья.

Напомним, недавно о внутренних изменениях заговорила Наталья Могилевская. Певица в свое 50-летие призналась, как относится к своему возрасту сейчас.

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