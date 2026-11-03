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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
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Экс-супруга Кличко овладела необычной профессией: какие практики проводит Наталья Егорова

Модель рассказала, чем занимается сейчас после развода с мэром Киева.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Наталья Егорова

Наталья Егорова / © instagram.com/natalia_yegorova

Бывшая жена мэра Киева Виталия Кличко — модель Наталья Егорова — рассказала о новом направлении своей деятельности.

Так, в 52 года женщина нашла себя в sound healing — практиках, во время которых с помощью звука, вибраций и голоса помогает людям расслабиться и восстановить внутреннее равновесие.

О своем увлечении Егорова рассказала в интервью Oboz.ua. По ее словам, работа со звуком стала не просто интересным занятием, а делом, в котором она смогла объединить предыдущий жизненный опыт, знания и собственные способности.

«Сегодня мне 52, и я уж точно знаю, что мой путь — это работа со звуком. Я занимаюсь sound healing, помогаю людям и чувствую, что это мое призвание — дело, в котором сегодня соединились весь мой жизненный опыт, знание о звуке, мое присутствие и, конечно, мой голос», — поделилась Егорова.

Наталья Егорова / © instagram.com/natalia_yegorova

Наталья Егорова / © instagram.com/natalia_yegorova

Наталья также объяснила, в чем состоит ее работа как практика. Она создает атмосферу, где участники могут почувствовать себя спокойно, отвлечься от повседневных забот и сосредоточиться на собственных ощущениях. Для этого использует звучание инструментов, вибрации и свой голос.

«Что я могу сделать как практик? Создать пространство, в котором человек почувствует достаточно доверия и безопасности, чтобы наконец расслабиться. Когда нервная система выходит из состояния постоянного напряжения, организм получает возможность направить больше ресурсов на естественные процессы обновления. Sound healing для меня — это возможность выйти из бесконечного потока мыслей, вернуть внимание к телу, дыханию и собственным ощущениям, позволить себе расслабиться, почувствовать доверие», — объяснила бывшая супруга Кличко.

Наталья Егорова / © instagram.com/natalia_yegorova

Наталья Егорова / © instagram.com/natalia_yegorova

Кроме того, Егорова обратилась к женщинам, которые по возрасту или общественным ожиданиям откладывают собственные мечты. Она убеждена, что менять жизнь, обретать новые знания и пробовать себя в незнакомых областях никогда не поздно. Даже небольшие шаги, по ее мнению, помогают двигаться к желаемому.

«Я считаю, что мечтать можно и нужно в любом возрасте. И не просто мечтать, а пытаться претворять свои мечты в реальность. Да, иногда страшно. Но даже малейший шаг — это уже действие. А действие ведет нас вперед. Я искренне верю, что создавать что-нибудь новое, развиваться, учиться можно в любом возрасте. Пока мы действуем, двигаемся вперед и интересуемся жизнью, мы остаемся молодыми. Главное — не бояться», — подчеркнула Наталья.

Наталья Егорова / © instagram.com/natalia_yegorova

Наталья Егорова / © instagram.com/natalia_yegorova

Напомним, модель и певица Наталья Егорова уже около 10 лет проживает за границей. Раньше она признавалась, какое действительно имеет гражданство.

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