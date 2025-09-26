- Дата публикации
-
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 289
- Время на прочтение
- 1 мин
Экс-супруга Комарова кардинально сменила сферу деятельности и похвасталась достижениями
Знаменитость рассекретила свое новое занятие.
Ведущая и модель Александра Кучеренко объявила, что теперь покоряет новую профессию.
В новых Instagram-сторис звезда показала кадры со съемочной площадки и намекнула, что готовится к дебюту на большом экране. Сначала Кучеренко поделилась фото с футболистом Денисом Бойко и продюсером Юрием Горбуновым, а затем продемонстрировала себя возле фургона, где проходил съемочный процесс.
"Новый шаг в кино", — подписала фотографию Александра.
Наибольший интерес фанатов вызвало селфи звезды со знаменитым актером Станиславом Бокланом. Модель шутливо подписала совместный кадр с артистом.
"Примерно так выглядят монакские пары с большой разницей", — написала Кучеренко.
