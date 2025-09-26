Экс-супруга Комарова кардинально сменила сферу деятельности и похвасталась достижениями

Александра Кучеренко / © instagram.com/aakucherenko

Реклама

Ведущая и модель Александра Кучеренко объявила, что теперь покоряет новую профессию.

В новых Instagram-сторис звезда показала кадры со съемочной площадки и намекнула, что готовится к дебюту на большом экране. Сначала Кучеренко поделилась фото с футболистом Денисом Бойко и продюсером Юрием Горбуновым, а затем продемонстрировала себя возле фургона, где проходил съемочный процесс.

"Новый шаг в кино", — подписала фотографию Александра.

Реклама

Сторис Александры Кучеренко / © instagram.com/aakucherenko

Сторис Александры Кучеренко / © instagram.com/aakucherenko

Наибольший интерес фанатов вызвало селфи звезды со знаменитым актером Станиславом Бокланом. Модель шутливо подписала совместный кадр с артистом.

"Примерно так выглядят монакские пары с большой разницей", — написала Кучеренко.

Сторис Александры Кучеренко / © instagram.com/aakucherenko

Напомним, недавно Виталий Козловский ошеломил поклонников пикантными кадрами из нового клипа, где появился полностью обнаженным и показал подтянутый стальной пресс. Кроме этого, певец порадовал фанатов новой версией своего легендарного хита.