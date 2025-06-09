Экс-супруга Максима Нелипы, который погиб на войне, раскрыла правду о его уходе из "Дизель шоу"

Максим и Тома Нелипы / © Дизель Шоу Facebook

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Бывшая жена украинского шоумена и военнослужащего Максима Нелипы, который недавно погиб на фронте, поделилась подробностями его непростого периода до начала полномасштабного вторжения.

Так, Тома Нелипа назвала причину ухода артиста из "Дизель шоу", где он проработал не один год. Женщина призналась, что еще в 2019 году Максима постиг переломный момент, когда он осознал, что больше не имеет жажды работать в шоу-бизнесе. И как результат прямо со сцены во время очередного шоу неожиданно для коллег заявил, что уходит из "Дизель шоу".

"2019 год, День независимости, мы с "Дизель шоу" приезжаем в Одессу. Макс ведущий и на сцене говорит: "Я хочу сказать, что это мой последний концерт. Я прощаюсь с "Дизель шоу" и я хочу передать микрофон ведущему Танковичу". Я смотрю на него (Дмитрия Танковича - прим. ред.), а он - на меня. После этого он (Максим Нелипа - прим. ред.) сходит со сцены и говорит: "Я устал. Я решил, что шоу-бизнес - не для меня. Решил ехать на природу, поехали со мной". Я была в шоке", - вспомнила Тома в интервью Славе Демину.

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Максим и Тома Нелипы / © Дизель Шоу Facebook

По словам экс-жены воина, еще до этого в отношениях и в работе появлялись "звоночки". Одним из переломных событий стала автокатастрофа 2018 года, которая унесла жизнь их коллеги - актрисы Марины Поплавской:

"Звоночки были. Ведь за год до этого была авария, когда мы ехали из Львова. И Марина Поплавская - был первый толчок к осознанию неправильного отношения продюсеров и семей, с которыми мы дружили... Потому что здесь авария и тишина... Несколько месяцев и никто не узнает о твоих делах. До этого Маринка была та, кто объединяла. Она была мамочкой для всех", - растрогала бывшая Нелипы.

Напомним, недавно из "Дизель шоу" ушла актриса Яна Глущенко. Егор Крутоголов прокомментировал ее решение.