Экс-супруга Максима Нелипы после смерти звезды на фронте рассекретила их последний разговор и обещание

Максим Нелипа / © Дизель Шоу Facebook

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Бывшая жена украинского шоумена и военнослужащего Максима Нелипы рассказала, каким было общение с ним накануне его гибели.

По словам Тамары Нелипы, они переписывались и делились состоянием собственных дел. Тогда Максим откровенно рассказывал о трудностях, но, тем не менее, был оптимистично настроен и даже подбадривал бывшую с детьми в эмиграции. Более того, Герой даже имел планы приехать в отпуск к маме, чтобы помочь ей с бытовыми вещами. Но, к сожалению, жизнь воина трагически оборвалась. Печальная весть застала Тому и их двух детей в Израиле, где она сейчас живет.

Максим и Тома Нелипы / © Дизель Шоу Facebook

"Последний раз говорила за неделю до... Он сказал, что очень тяжело, но мы все поборем и будет все хорошо. И я ему тоже написала, что тяжело. Он написал: "Все будет хорошо, прорвемся". Он разговаривал с мамой за день до этого, когда она ему рассказала о том, что чайник сломался, а он пообещал починить приехать", - вспомнила Тома Нелипа в интервью Славе Демину.

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Отметим, Максим Нелипа трагически погиб в бою 12 мая, защищая Украину. Ему было 48 лет. Похороны состоялись в Киеве. Прощание с телеведущим собрало близких, друзей, побратимов и коллег из шоу-бизнеса, которые почтили его память.