Экс-супруга Максима Нелипы сделала болезненное признание через год после его смерти

Годовщина гибели Максим Нелипа на фронте, семье которого отказали в помощи с мемориалом, стала особенно болезненной для его бывшей жены Тамары Нелипы, которая впервые настолько откровенно заговорила о потере, воспоминаниях и одиночестве.

Прошел год со дня смерти шоумена и военного. 12 мая 2025 года его жизнь оборвалась на фронте. В годовщину гибели Тамара Нелипа поделилась личными переживаниями, признавшись, что до сих пор эмоционально не отпустила бывшего мужа. Несмотря на то, что их брак завершился семь лет назад, воспоминания о нем остаются частью ее повседневной жизни. Более того, попытки начать новый этап в жизни так и не помогли поставить точку в прошлом. Женщина говорит: даже сейчас часто ловит себя на мысли, что мысленно возвращается именно к Максиму.

«Иногда ловлю себя на мысли, что до сих пор не могу до конца отпустить Макса. Хотя уже семь лет прошло с тех пор, как мы разошлись, а я все это время одна», — поделилась Тамара в интервью OBOZ.UA.

Томара и Максим Нелипа / © Дизель Шоу Facebook

По словам экс-супруги телеведущего, она пыталась дать себе шанс на новые отношения. Однако в самый неожиданный момент понимала, что все разговоры снова сводятся к человеку, с которым ее связывала большая часть жизни.

«Даже пробовала с кем-то познакомиться, дать себе шанс на какую-то новую жизнь. Помню, сижу в кафе с мужем, мы говорим — и вдруг осознаю, что почти весь вечер рассказываю о Максе. У нас в Facebook осталось много совместных фотографий, и я часто их просматриваю. Он мне снится. Я много вспоминаю — потому что у нас была действительно интересная жизнь», — призналась она.

Максим Нелипа родился в Киеве в 1976 году и стал известным благодаря КВН и популярным телепроектам. В разные годы он был ведущим шоу «Кто там?», «Проиграй миллион» и утреннего «Подъема». Также зрители помнят его участие в проекте «Танцы со звездами», где он выступал в паре с Еленой Шоптенко, а впоследствии — сотрудничество с «Дизель шоу».

