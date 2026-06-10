Экс-супруга Остапчука избавилась от его фамилии через четыре года после развода и сделала заявление

Кристина Горняк / © instagram.com/kristygor

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Украинский нотариус и блогер Кристина Горняк поставила точку в истории со своим бывшим мужем, ведущим Владимиром Остапчуком.

Так, долгое время Кристина носила фамилию экс-избранника даже после развода. Однако впоследствии она захотела окончательно избавиться от нее, чтобы разорвать любые связи с Остапчуком. В итоге звезда сообщила, что официально изменила паспортные данные и вернула себе девичью фамилию. О важном событии она рассказала в Instagram, где показала соответствующий документ.

Кристина не скрывала радости от этого шага. В то же время знаменитость с юмором обратилась к своему будущему избраннику и сразу озвучила одно важное условие возможного брака.

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«Привет, любимый, если ты когда-то случишься в моей жизни, давай сразу договоримся, что у тебя будет самая прекрасная жена в мире, очень заботливая, искренняя, открытая, улыбчивая, порядочная и так далее, но фамилию мы оставим уже мою, девичью, без вот этих всяких изменений. Заранее спасибо за уважение к моему выбору», — пошутила Кристина.

Кристина Горняк / © instagram.com/kristygor

В свою очередь такие долгожданные изменения в документах Кристина решила отпраздновать вкусной трапезой. Она показала, как на летней террасе ресторана смакует едой и засветила бокал.

«Ну что же, поздравляйте, наконец-то я снова официально Горняк! Хотя, ментально и в сердце я всегда ею и оставалась! И это замечательный знак, замечательный день и все прекрасно», — поделилась счастьем блогерша.

Кристина Горняк / © instagram.com/kristygor

Напомним, Кристина Горняк и Владимир Остапчук поженились в 2020 году, однако уже осенью 2022-го развелись. После разрыва между бывшими супругами неоднократно возникали споры, в частности из-за общего имущества. В этом году блогер впервые откровенно рассказала о причинах развода, заявив об эмоциональном давлении и изменах во время брака. Тем временем Остапчук создал новую семью с Екатериной Полтавской, с которой воспитывает сына и недавно эмигрировал в Канаду. Кристина уже рассказала, что будет с их общим домом под Киевом, который повредила РФ.

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