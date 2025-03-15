Экс-супруга Остапчука поделила с ним имущество после трех лет скандалов

Нотариус и блогерша Кристина Горняк окончательно поделила имущество с ведущим Владимиром Остапчуком.

В частности, речь идет об их доме, который они совместно нажили за время своего брака. Как известно, пара с 2022 года разведена и все это время недвижимость постоянно становилась причиной их публичных скандалов. Наконец, 15 марта Кристина в фотоблоге сообщила радостное известие — вопрос дома был урегулирован без судебной волокиты путем медиации.

"Это было мое лучшее лунное затмение за 2,5 года! Полина (адвокат – прим. ред.) сделала все, как я и хотела, а именно без суда, путем медиации! Поэтому я открываю этот коридор затемнений с улыбкой и выдохом! Детали не комментирую, тема закрывается. Ура!" – написала Кристина.

Кристина Горняк / Фото: instagram.com/kristygor

Напомним, Остапчук и Горняк начали строительство под Киевом, когда состояли в браке, в 2021 году. Однако через год объявили о разводе. И с того периода бывшая ведущая в публичном пространстве неоднократно отмечала, что хотела разделить имущество путем мирных переговоров. Однако тогда шоумен предположительно отказывался идти на контакт. И, наконец, бывшие супруги все же решили проблему раз и навсегда.

К слову, сейчас Кристина Горняк живет в квартире, приобретенной когда-то в элитном районе Киева за 133 тысячи долларов. Блогерша уже показала, как выглядит дом изнутри.

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