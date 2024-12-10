Экс-супруга Остапчука после возвращения в Украину заговорила о свадьбе: "Никто не знает"

Бывшая жена украинского ведущего Владимира Остапчука – Кристина Горняк – поделилась планами на будущее.

Так, в своих сторис Кристина призналась, что в ближайшее время точно не планирует выезжать за границу, где долгое время прожила во время войны. в это же время блогерша постоянно демонстрирует свою патриотическую позицию. И в фотоблоге активно делится, как на родной земле помогает Украине и регулярно волонтерит. В частности, недавно она побывала в Донецкой области и привезла для украинских бойцов авто.

"Я так люблю Киев. Даже не представляю снова куда-то переехать. Думаю, мой переезд возможен только если за мужчиной, как я всегда говорила. А так – нет, пока не собираюсь", — поделилась Горняк.

Кристина Горняк / Фото: instagram.com/kristygor

Кроме того, нотариус неожиданно показала фото в свадебном платье. И на один из вопросов юзеров ответила, что пока не намерена быстро выходить замуж. Говорит, что только после обретения настоящей любви сможет узаконить отношения.

"Как только, так сразу. Вообще, как будет – никто не знает. Но о семье я, конечно, мечтаю. Но я хочу не просто замуж, а хочу рядом человека с одинаковыми ценностями и так далее. Поэтому здесь не просто уже. Но платья свадебные мне подходят, согласна", — отметила блогерша.

Кристина Горняк / Фото: instagram.com/kristygor

Напомним, недавно шоумен Никита Добрынин также рассказал о своей личной жизни. Он заявил о расставании с бывшей избранницей после долгосрочных отношений.

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