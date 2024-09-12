Экс-супруга Остапчука призналась, поздравляла ли его с предстоящим пополнением в семье

Экс-жена ведущего Владимира Остапчука, нотариус и блогерша Кристина Горняк отреагировала на новости о предстоящем пополнении в семье звезды.

Горняк заявила, что после новости о беременности избранницы шоумена Екатерины Полтавской она не связывалась с парой и не поздравляла их. И добавила, что эта тема ее не интересует.

"Я эту тему не комментирую. Нет (ничего не писала – прим. ред.)", — сказала Кристина в комментарии "Тур зірками".

Владимир Остапчук и Екатерина Полтавская / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Кроме того, блогерша рассказала о своем видении личной жизни. По словам знаменитости, она отбросила идею жить за границей из-за желания строить отношения именно с украинским мужчиной на Родине. Более того, бизнесвумен утверждает, что перед отъездом из Австрии прекратила общение с иностранцем.

"Просто я хочу мужчину моего менталитета. Чтобы мы слушали одну музыку, чтобы нас объединяла одна история. Чтобы он меня понимал и я его. К тому же языковой барьер. Мне кажется, что как бы ты язык не знал, то все равно ты не будешь понимать шутки. А у меня юмор – изюминка. Я за то, чтобы было свободное общение", - обьяснила экс-жена Остапчук.

Напомним, недавно Кристина Горняк рассказала о разделе общего имущества с бывшим мужем Владимиром Остапчуком и почему не обращается в суд.

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