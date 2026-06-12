Экс-супруга Остапчука раскрыла сумму компенсации от государства за разрушенный дом после атаки РФ

Кристина Горняк, разрушенный дом / © instagram.com/kristygor

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Украинская нотариус и блогер Кристина Горняк сообщила, что получила от государства компенсацию за повреждение оккупантами дома, совладелицей которого она осталась после развода с шоуменом Владимиром Остапчуком.

Как известно, зимой этого года дом в коттеджном поселке недалеко от Киева подвергся серьезным разрушениям в результате российского обстрела. Ударная волна повредила фасад, крышу и окна дома, вокруг которого уже длительное время ведутся имущественные споры между бывшими супругами. Нотариус рассказала, что обратилась в государственную программу «эВідновлення» и подала заявку на компенсацию убытков. На днях ей одобрили выплату в размере 350 тысяч гривен.

«Мне утвердили полную сумму, как единственному владельцу, подавшему заявку, — 350 тыс. грн в рамках этой программы. Поэтому, надеюсь, скоро дом снова будет выглядеть хорошо», — сообщила Кристина.

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Разрушенный дом Кристины Горняк и Владимира Остапчука / © instagram.com/kristygor

В своем фотоблоге Горняк показала снимки поврежденного дома после обстрела, а также рассказала, что ещё весной организовала уборку территории, и добавила фото. Теперь она планирует постепенно приступить к восстановительным работам.

«Сейчас мы живем здесь, в Украине, в таких реалиях. Но я не жалуюсь, каждый день благодарю наших защитников. На территории дома я уже убралась еще в марте. А также я благодарна, что есть программа „эВідновлення“, и я могу начать восстанавливать эти повреждения», — отметила блогерша.

Разрушенный дом Кристины Горняк и Владимира Остапчука / © instagram.com/kristygor

По словам Кристины, в первую очередь она займется заменой окон, после чего планирует отремонтировать крышу и другие поврежденные элементы здания. Кроме того, у нее уже есть готовый дизайн-проект интерьера, который она хочет реализовать в будущем.

«Сейчас я буду заниматься этим постепенно, по мере возможности. Начну с окон, дальше предстоит крыша, и я уверена, что дом скоро вернёт свой прежний вид! Всегда говорила и буду говорить: слова — это звук. Они ничего не значат. Только действия имеют смысл и вес», — подчеркнула Горняк.

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Сторис Кристины Горняк / © instagram.com/kristygor

Напомним, недавно Кристина Горняк официально вернула себе девичью фамилию и призналась, что больше не планирует менять её даже в случае нового брака. В то же время ее бывший муж Владимир Остапчук вместе с женой Екатериной и сыном сейчас обустраивает жизнь в Канаде после переезда из Украины.

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