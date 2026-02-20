Экс-супруга Остапчука рассекретила своего состоятельного ухажера и курьез: "Три года не теряет надежду"

Кристина Горняк / © instagram.com/kristygor

Экс-жена шоумена Владимира Остапчука, нотариус и блогер Кристина Горняк, рассказала об одном из своих свиданий с состоятельным мужчиной.

Звезда призналась, что уже три года ее сердце активно пытается завоевать один ухажер. По словам Кристины, история знакомства с ним началась почти сразу после ее развода. Тогда незнакомец пригласил блогера в ресторан. Но вечер был не только романтическим, но и не обошелся без курьезов на фоне недоверия.

«У меня появился онлайн-ухажер. Как только я развелась — он в Instagram пригласил меня на свидание в дорогой ресторан в Киеве. Я прихожу и уже стоит откупоренная бутылка элитного шампанского. Я сажусь, вижу его впервые и думаю, что сейчас он пойдет в уборную, а я буду за это платить. Но все нормально, мы допиваем бутылку и у официанта он просит еще какое-то, но еще лучше. Я понимаю, что оно будет еще дороже. Я официанту проговариваю, что этого мужчину вижу впервые и если он не рассчитается, то я платить не буду. Но он рассчитался, потому что нормальный человек», — поделилась Кристина в шоу «ПВМ».

Кристина Горняк / © instagram.com/kristygor

Несмотря на щедрость и внимание мужчины, романа между ними так и не произошло. Горняк объяснила, что отказала ухажеру из-за отсутствия чувства, что это тот самый ее человек. Однако настойчивый мужчина продолжает стоять на своем и регулярно напоминает о себе в формате помощи блогерше с ее благотворительными сборами для войска.

«Я ему сказала, что между нами ничего не может быть. Потому что у меня не случился метч. Но три года он не теряет надежду чего-то достичь. Закрывает мои сборы по 150 тыс. грн, покупает ужины, еще что-то… Но, к сожалению, у меня не йокнуло. И уже ничего (он не может сделать — прим. ред.). Я ему честно сказала, что мы можем быть друзьями. Главное, чтобы был коннект», — добавила нотариус.

Напомним, до 2022 года Кристина Горняк была замужем за шоуменом Владимиром Остапчуком. Их отношения завершились публичным скандалом с его новой женой Екатериной. Экс-супруга звезды и его нынешняя возлюбленная пытаются разделить совместное имущество.