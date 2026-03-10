Экс-супруга Остапчука удивила признаниями о неудачных попытках зачать ребенка и упреками от звезды

Владимир Остапчук, Кристина Горняк

Бывшая жена телеведущего Владимира Остапчука — блогер и нотариус Кристина Горняк — поделилась новыми подробностями их брака, который скандально завершился осенью 2022 года.

Знаменитость обнародовала скриншоты личной переписки с экс-супругом и вспомнила сложные моменты их отношений. По словам Горняк, еще до начала полномасштабной войны они планировали стать родителями. Впрочем, забеременеть естественным путем паре не удалось. Впоследствии, как утверждает блогерша, Остапчук начал говорить о возможной мобилизации. Тогда Кристина предложила вариант, который считала логичным — пройти процедуру ЭКО, чтобы она могла выносить их общего ребенка, пока муж будет служить.

«Мы начали планировать ребенка где-то перед полномасштабкой, еще не зная, что будет война. Но у нас не получилось. И когда он сказал, что он уходит на фронт, я сказала: „Хорошо, идем делать ЭКО, и пока ты будешь служить, я буду вынашивать нашего ребенка. Потому что я не знаю, на сколько времени ты пойдешь служить. Это может быть год, это может быть два“. Мне 36 лет. И что тут плохого?» — поделилась Кристина в интервью Алине Доротюк.

Владимир Остапчук и Кристина Горняк / © instagram.com/vova_ostapchuk

По словам Горняк, вместо поддержки она получила от мужа волну обвинений с грубой бранью. Ведущий якобы начал упрекать ее в том, что она не любит его, а лишь хочет родить ребенка. Об этом свидетельствует его сообщение, которое нотариус опубликовала в Сети.

«Он тогда зацепился за новую тему, что „тебе от меня нужен только ребенок. Ты не со мной хочешь быть, тебе все равно, что со мной будет на фронте, тебе от меня нужен только ребенок“. Я вообще эту претензию не очень поняла. То есть в принципе я могла сказать: „Хорошо, идешь на фронт — разводимся, я буду создавать семью“. Я же не так сказала. Я сказала: „Хорошо, любимый, я хочу общего ребенка. Ты идешь туда, где опасно, я хочу нашего ребенка“. Но это было не потому, что он не хотел ребенка, а потому что он пытался где-то найти любую зацепку, что я не его люблю, не его хочу, а просто хочу родить ребенка», — шокировала Горняк.

Фрагмент переписки Владимира Остапчука с Кристиной Горняк / © скриншот с видео

Отметим, что сам Владимир Остапчук пока никак не комментирует личную жизнь с бывшей женой Кристиной и ни подтверждает, ни опровергает ее слова. Однако его новая жена Екатерина ранее угрожала нотариусу судом за клевету.