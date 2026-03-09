- Дата публикации
Экс-супруга Остапчука заявила об измене звезды и шокировала видео его пьяных разборок: "Никто не знал"
Бывшие супруги продолжают публично выяснять отношения.
Бывшая жена украинского ведущего Владимира Остапчука впервые раскрыла истинные причины их развода.
Как известно, пара не вместе уже более трех лет. За это время у Владимира появилась новая жена Екатерина, с которой он воспитывает сына. Однако внимание поклонников все равно остается прикованным к его скандалу с бывшей женой, нотариусом Кристиной Горняк. Все начиналось с раздела общего дома, а потом бывшая и нынешняя не смогли поладить из-за постоянных упоминаний друг друга в разных контекстах.
Кристина не выдержала шквала критики в свою сторону и впервые в интервью у Алины Доротюк предоставила видео, которыми объяснила, почему же на самом деле ушла от ведущего. На кадрах из личного архива Кристины слышно, что шоумен нецензурными высказываниями обращается к блогерше, срывается на нее с агрессией, манипулирует и всячески провоцирует. Горняк объяснила, что тогда снимала все не для публичной огласки, а как доказательство Владимиру, что он действительно такое творил в нетрезвом состоянии.
«Наши общие друзья видели, как меня по пьяни унижали, как общались со мной и как извинялись перед всеми. Мне было очень стыдно. Если это были ссоры дома, то доходило до швыряния стула не в меня, а в пол, бросались мои вещи. Мне было очень больно. Я от стресса рвала в туалете, плакала. Он меня не бил. В основном было эмоциональное насилие», — ошеломила Горняк.
Кроме того, блогерша обвинила шоумена не только в алкогольной зависимости, но и пролила свет на якобы его измены. По ее словам, в свое время звезда сам обмолвился о любовнице в очередной ссоре. Кристина добавляет, что собственными глазами видела романтическую переписку на стороне. И, как говорит нотариус, иногда свои поступки бывший объяснял недостаточным количеством любви и внимания с ее стороны.
«Измена была. У него было общение с девушкой еще в браке с Еленой. Я знала, что они сотрудничают. А потом он всегда хотел доказательства любви, ревности. И в каком-то разговоре он сказал, что когда мы ссорились и он жил в отеле, то его поддержала та подруга. Он дал мне свой телефон и показал переписку. Я ох**ла от увиденного. Потом он ползал на коленях и говорил, что не все так, как я думаю. Но я видела романтические переписки, фото разного характера. А когда он был пьян и признался, то я поняла, что это не единственное, что было. И это был январь 2022 года», — честно призналась нотариус.
Тем не менее, Горняк рассказывает, что у Остапчука были попытки бросить алкоголь и он даже обращался к психотерапевту. Но, по ее словам, никакого улучшения ситуации не было и визиты к специалисту были нерегулярными, а личные разговоры не давали результатов. Поэтому она приняла решение развестись, а перед тем раскрыла правду их родителям.
«У Владимира были периоды, когда он не употреблял алкоголь и заявлял, что больше не будет. Я говорила, что я не буду с агрессивным человеком в состоянии алкогольного опьянения. Никто не знал, даже мои родители. Я позвонила его маме и извинилась, что не удалось построить семью. И я сказала, что не могу терпеть такого отношения к себе. На это Инна Владимировна сказала, что она этого и боялась. Мы подали на развод в сентябре 2022 года. Инициатором была я, а подавали вдвоем», — шокировала экс-супруга ведущего.
Напомним, ранее жена Владимира Остапчука публично встала на защиту своего мужа. Екатерина обвинила Кристину в клевете и пригрозила судебными разборками.