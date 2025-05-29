Экс-супруга погибшего Максима Нелипы назвала причину их развода: "Много чего наложилось"

Максим Нелипа

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Экс-супруга ведущего-военного Максима Нелипы, который трагически погиб на фронте, назвала причину их развода.

До начала полномасштабной войны супруги уже как три года находились в разводе. Правда, они публично это не афишировали. В интервью Oboz.ua Тамара Нелипа говорит, что на их отношения много чего наложилось, что в итоге и разрушило брак. В частности, ведущего подкосила смерти юмористки Марины Поплавской, с которой он дружил. Максим Нелипа не мог сконцентрироваться на работе и тяжело переживал потерю. После этого у шоумена начался кризис среднего возраста, что он не знал, как ему двигаться дальше. Также Тамара говорит, что у них были кредиты и определенные вопросы с квартирой.

"Мне кажется, что в то время просто много чего наложилось. Был момент, когда его очень подкосила смерть Марины Поплавской. Последние полтора года, когда работали в "Дизель шоу", мы с ней очень подружились. Макса очень выбила из колеи эта потеря. Потом начался кризис среднего возраста: "Чего я добился в свои годы?". Кроме этого, у нас были кредиты, некоторые вопросы с квартирой. В общем, все со всех сторон", - поделилась экс-супруга шоумена.

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Максим Нелипа

Однако, несмотря на развод, бывшие супруги сохранили теплые отношения. В первую очередь они сделали это ради детей. Поэтому, Нелипы собирались вместе, проводили время по-семейному. Последний раз они встретились после начала полномасштабной войны и тогда тепло попрощались друг с другом.

"Мои родители развелись, когда мне было лет десять, как нашей Маше, когда это произошло с нами. И мне очень хотелось, чтобы папа оставался в ее жизни, потому что для девочки это очень важно. С сыном то же самое. Мы собирались вместе - чаще Макс прибегал к нам по пятницам. Готовили ужины, смотрели с детьми фильмы. И уже когда началась большая война, он тоже был у нас, мы провели вместе вечер. И очень тепло попрощались, когда в последний раз виделись", - вспомнила Тамара.

Напомним, ранее экс-супруга Максима Нелипы объяснила, почему ее с детьми не было на похоронах. К слову, прощание с шоуменом-военным, который погиб на фронте, состоялось 23 мая в Киеве.