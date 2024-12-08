Экс-супруга Пятова воссоединилась с футболистом и показала их развлечения вместе с детьми

Экс-жена известного украинского футболиста Андрея Пятова неожиданно засветилась в компании бывшего.

Так, в фотоблоге Юлия Пятова показала, как с футболистом и двумя детьми они проводят время вместе. В частности, через месяц после развода бывшие супруги воссоединились ради сына и дочери, которых они привели в парк развлечений.

Андрей и Юлия Пятовы с детьми

Звездные родители с двумя детьми посетили ряд аттракционов. Так, Юлия в сторис показала, как маленький Лев играет с папой в настольный аэрохоккей. Кроме того, потомки Пятовых побывали на картинге и посетили разные лабиринты. Во время отдыха семейство также сделало забавные снимков в фотобудке.

Андрей и Юлия Пятовы с детьми

Андрей и Юлия Пятовы с детьми

Андрей и Юлия Пятовы с детьми

Вскоре экс-избранница Пятова с сыном и дочерью отправились на его хоккейный матч. Счастливые дети на трибуне активно болели за родного человека на льду.

Андрей и Юлия Пятовы с детьми

Андрей и Юлия Пятовы с детьми

Напомним, Юлия и Андрей Пятовы развелись в конце октября 2024 года. Однако публично сообщили об этом только в ноябре. Пара состояла в браке в течение 19 лет. Сейчас они совместно воспитывают четырех детей – троих дочерей и сына. Через некоторый период футболист заявил, что причиной разрыва стали его ошибки, которые он допускал не один раз.

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