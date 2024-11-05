Экс-супруга Пятова впервые высказалась о разводе с футболистом: "Ни с кем не общаюсь"

Экс-супруга известного украинского футболиста Андрея Пятова Юлия впервые за длительное время высказалась об их разводе.

Так, бывшая избранница знаменитости вышла на связь в своем фотоблоге и поблагодарила всех за поддержку. В то же время Юлия пожелала сил парам, которые сейчас проходят похожий период разрыва.

"Хочу сказать большое спасибо за поддержку. Столько сообщений от незнакомых людей не поступало никогда. Столько женщин и мужчин меня поддерживает. Но хочу сказать, что нужно время, чтобы все это пройти. И кто это проходил или сейчас проходит такой же процесс, как и мы с Андреем, то всем нам сил", — сказала Юлия в своих Instagram-сторис.

Юлия Пятова

Экс-жена Пятова не стала вдаваться в подробности отношений с бывшим избранником, но отметила, что не отчаивается. Говорит, что дает себе время оправиться и готова двигаться дальше, надеясь на мир в Украине.

"На звонки пока не отвечаю и ни с кем не общаюсь, но видела все сообщения. И видела, кто не написал и не поддержал, всех запомнила. Ничего, двигаемся дальше. Все будет хорошо. Чтобы закончилась война – это самое страшное. Все другое наладится – я уверена в этом", — подчеркнула Юлия.

Юлия Пятова на огороде

Напомним, Андрей и Юлия Пятовы были замужем с 2005 года. За период брака у них родилось четверо детей. Однако в начале ноября стало известно, что пара подала документы на развод. Затем футболист объяснил причину такого решения и назвал, кто был инициатором.

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