Экс-супруга Ращука официально развелась с ним и высказалась о суде: "Выбросила вещи на помойку!"

Виктория Билан и Владимир Ращук

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После громкого развода украинская актриса Виктория Билан откровенно высказалась о браке с коллегой Владимиром Ращуком и рассказала, чем завершилась их многолетняя история.

После 13 лет вместе супруги официально поставили точку в отношениях. Судебное заседание состоялось 8 июня. Впрочем, сам Владимир Ращук на него не пришел. По словам актрисы, причиной стала служебная занятость в армии. Билан не скрывала эмоций и публично прокомментировала решение бывшего мужа. Артистка заявила, что больше не готова мириться с тем, что пережила за годы брака.

«Понемногу вытаскиваю из спины ножи, отмываюсь от лжи, предательства и разочарования. На суд он не явился, потому что „в армии и не может прийти“. Очередное лживое ходатайство и очередные оправдания. А я пришла. И сказала правду, которую суд зафиксировал. О том, как на самом деле все было. О том, что ребенок уже давно не интересует человека, который называет себя отцом», — эмоционально поделилась Виктория.

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Виктория Билан

По словам знаменитости, суд предложил супругам время на возможное примирение. Однако актриса категорически отказалась. Она подчеркнула, что этот этап жизни для нее окончательно завершен и возвращаться к прошлому не намерена.

«Самое страшное — не одиночество, самое страшное — жить рядом с человеком, который тебя обесценивает и уничтожает ложью и трусостью», — заявила артистка.

Виктория Билан

После официального расторжения брака Билан призналась, что хочет сосредоточиться на детях, творчестве и собственной жизни. В то же время финал этой истории оказался довольно символичным. Актриса пыталась вернуть бывшему его вещи, однако желающих забрать их не нашлось.

«Хотела отдать вещи, которые остались, но не было кому. Выбросила на помойку!» — написала она.

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В завершение дня Виктория подняла бокал игристого, назвав свой развод настоящим праздником и началом нового этапа.

Виктория Билан

Напомним, недавно актер-военный Владимир Ращук впервые раскрыл правду о своем отсутствии на крестинах сына.

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