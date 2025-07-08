Экс-супруга Розового окончательно отреклась от бывшего и показала роскошный подарок для себя

Ольга Мерзликина и Виктор Розовый / © instagram.com/oliamerzlikina

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Бывшая жена звезды "Лиги Смеха" и ветерана Виктора Розового сделала заявление о своем новом этапе жизни.

В своем фотоблоге блогерша и модель Ольга Мерзликина сообщила, что окончательно изменила все документы после развода. В частности, избавилась от фамилии бывшего мужа и вернула свою девичью. В то же время девушка призвала фанов больше не вспоминать за экса.

"Сменила фамилию в документах и здесь (в Instagram - прим. ред.) меняю. Я Мерзликина. Прошу отныне не ассоциировать меня никоим образом со старой фамилией, спасибо", - написала Ольга.

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Ольга Мерзликина / © instagram.com/oliamerzlikina

Более того, незадолго перед этим модель похвасталась роскошным подарком, который сделала сама для себя: "Я купила машинку. Первая важная покупка в моей жизни, очень волнительно". Так, Мерзликина опубликовала новенькое авто и предложила подписчикам угадать марку. Почти сразу в комментариях написали, что это Nissan и начали волну поздравлений.

Ольга Мерзликина купила машину / © instagram.com/oliamerzlikina

Ниссан. Поздравляю с покупкой!

Поздравляю! Пусть хорошо ездит, ты большая молодчинка

Очень крутая машина, этот Ниссан топовый

Напомним, недавно шоумен Виктор Розовый раскрыл подробности их скандального развода с Ольгой и как они поделили имущество.