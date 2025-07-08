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- Гламур
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Экс-супруга Розового окончательно отреклась от бывшего и показала роскошный подарок для себя
Новую страницу жизни модель начала решительно.
Бывшая жена звезды "Лиги Смеха" и ветерана Виктора Розового сделала заявление о своем новом этапе жизни.
В своем фотоблоге блогерша и модель Ольга Мерзликина сообщила, что окончательно изменила все документы после развода. В частности, избавилась от фамилии бывшего мужа и вернула свою девичью. В то же время девушка призвала фанов больше не вспоминать за экса.
"Сменила фамилию в документах и здесь (в Instagram - прим. ред.) меняю. Я Мерзликина. Прошу отныне не ассоциировать меня никоим образом со старой фамилией, спасибо", - написала Ольга.
Более того, незадолго перед этим модель похвасталась роскошным подарком, который сделала сама для себя: "Я купила машинку. Первая важная покупка в моей жизни, очень волнительно". Так, Мерзликина опубликовала новенькое авто и предложила подписчикам угадать марку. Почти сразу в комментариях написали, что это Nissan и начали волну поздравлений.
Ниссан. Поздравляю с покупкой!
Поздравляю! Пусть хорошо ездит, ты большая молодчинка
Очень крутая машина, этот Ниссан топовый
Напомним, недавно шоумен Виктор Розовый раскрыл подробности их скандального развода с Ольгой и как они поделили имущество.