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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
83
Время на прочтение
1 мин

Экс-супруга Розового окончательно отреклась от бывшего и показала роскошный подарок для себя

Новую страницу жизни модель начала решительно.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Ольга Мерзликина и Виктор Розовый

Ольга Мерзликина и Виктор Розовый / © instagram.com/oliamerzlikina

Бывшая жена звезды "Лиги Смеха" и ветерана Виктора Розового сделала заявление о своем новом этапе жизни.

В своем фотоблоге блогерша и модель Ольга Мерзликина сообщила, что окончательно изменила все документы после развода. В частности, избавилась от фамилии бывшего мужа и вернула свою девичью. В то же время девушка призвала фанов больше не вспоминать за экса.

"Сменила фамилию в документах и здесь (в Instagram - прим. ред.) меняю. Я Мерзликина. Прошу отныне не ассоциировать меня никоим образом со старой фамилией, спасибо", - написала Ольга.

Ольга Мерзликина / © instagram.com/oliamerzlikina

Ольга Мерзликина / © instagram.com/oliamerzlikina

Более того, незадолго перед этим модель похвасталась роскошным подарком, который сделала сама для себя: "Я купила машинку. Первая важная покупка в моей жизни, очень волнительно". Так, Мерзликина опубликовала новенькое авто и предложила подписчикам угадать марку. Почти сразу в комментариях написали, что это Nissan и начали волну поздравлений.

Ольга Мерзликина купила машину / © instagram.com/oliamerzlikina

Ольга Мерзликина купила машину / © instagram.com/oliamerzlikina

  • Ниссан. Поздравляю с покупкой!

  • Поздравляю! Пусть хорошо ездит, ты большая молодчинка

  • Очень крутая машина, этот Ниссан топовый

Напомним, недавно шоумен Виктор Розовый раскрыл подробности их скандального развода с Ольгой и как они поделили имущество.

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Дата публикации
Количество просмотров
83
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