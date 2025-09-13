Экс-супруга Розового ответила на упреки о покупке машины из денег на реабилитацию: "Обратился банк"

Ольга Мерзликина и Виктор Розовый / © скриншот с видео

Бывшая жена украинского комика и ветерана войны Виктора Розового — Ольга Мерзликина — впервые откровенно рассказала, что произошло со средствами, которые украинцы донатили на лечение ее бывшего мужа.

В интервью Маше Ефросининой она прокомментировала скандальные заявления экс-супруга и объяснила, куда на самом деле ушли деньги. По словам Ольги, она еще до развода перечислила Розовому остаток средств. И одновременно добавила, что не берет ответственность, из каких именно источников Виктор выплатил ей 500 тысяч гривен моральной компенсации. Мерзликина отметила, что Розовый имел стабильный доход как медийное лицо, получал государственные выплаты за службу и работал.

"Я вернула деньги, которые я собирала до копейки. Меня не интересовало, откуда он возьмет 500 тысяч. Потому что целый год ему поступали выплаты от государства по 130 тыс. грн. Он работал ведущим, редактором. У него есть хорошие сбережения. И какие средства он перевел мне — я не знаю, потому что это было с его личного счета. Это его ответственность. Мне очень жаль, если он перевел эти деньги из банки, из которой мы собирали на его реабилитацию. Я ему сбросила средства, которые остались на банке, и каким образом он распоряжался ими — его проблемы. Мне средства он перевел позже. Мы 13 лет вместе, и я никогда ничего не просила. И в момент развода, когда он мне плюнул в лицо, это меньше всего, что он мог сделать", — подчеркнула Ольга.

Ольга Мерзликина / © скриншот с видео

Она подчеркнула, что собранные донаты были использованы по назначению — на лечение и реабилитацию. Хотя Виктор проходил часть терапии бесплатно в Феофании, дополнительно приходилось покупать дорогостоящие медикаменты, ортезы, специальное оборудование и оплачивать работу медиков. Кроме того, часть была направлена на помощь побратимам комика. К тому же, по словам блогерши, все это уже проверил банк.

"Собранные средства шли на реабилитацию: дополнительные медикаменты, приборы, ортезы, кресло колесное, дополнительная работа с реабилитологами, массажисты. Он два месяца реабилитировался в платном центре. Но средства были и на помощь собратьям, которые его спасли. Есть все доказательства. И это были тоже большие суммы. На собратьев ушло два с копейками миллиона гривен. Я этот год не вела бухгалтерский учет, а ухаживала за мужем. Ко мне обратился банк с финмониторингом с запросом предоставить отчетность по использованию средств. И они ответили, что они не имеют претензий", — призналась Мерзликина.

Ольга Мерзликина / © скриншот с видео

Экс-жена ветерана также отреагировала на его упреки о якобы покупке авто за собранные донаты на реабилитацию. Она объяснила, что имела собственные сбережения, которые собирала годами, и потратила на машину немного. А деньги, которые получила от Виктора, идут на покрытие ее расходов на здоровье и аренду жилья.

"Он не имеет доказательств. Откуда он знает, за какие средства я купила машину. Он не знает, что пол своей жизни я накапливала средства. И я ее купила не за 20 или 15 тыс. долларов. Это меньшие суммы. Он знал, что я буду покупать недорогую машину. И эти средства, которые он мне дал, у меня есть. Да, я плачу квартиру за них, поправляю ментальное здоровье, где очень много работы, женское здоровье, желудок. Это самое малое, что он мог мне заплатить", — добавила бывшая звезды.

Напомним, недавно экс-супруга Виктора Розового публично слила его фото с изменами.