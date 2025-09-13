Экс-супруга Розового "слила" его интимные фото с изменами и разоблачила ложь: "Хотела затоптать ногами"

Ольга Мерзликина и Виктор Розовый / © скриншот с видео

Реклама

Экс-супруга юмориста Виктора Розового — Ольга Мерзликина — публично привела доказательства измен звезды, из-за которых развелась с ним после 13 лет отношений.

На такой шаг блогерша пошла сознательно из-за несоблюдения Виктором условий договора, который они подписали во время разрыва брака о неразглашении любых подробностей. В результате Ольга пришла на интервью к Маше Ефросининой и предоставила ей настоящие фотодоказательства его измен. Она отметила, что комик еще с начала реабилитации был очень обеспокоен приватностью своего телефона и постоянно требовал отдать его под собственный контроль.

В итоге Мерзликина обнаружила, что это было неспроста. В галерее Розового она нашла ряд пикантных фото с его изменами. На кадрах заметно, как звезда фотографировался с разными женщинами до и после интима.

Реклама

Ольга Мерзликина и Виктор Розовый с любовницей / © скриншот с видео

Виктор Розовый с любовницами / © скриншот с видео

"Я сажусь, беру его телефон и почему-то меня потянуло зайти в галерею. Вижу там скрытые. Я захожу и у меня исчезает земля из-под ног. Там куча скриншотов с сайтов знакомств, соцсетей девушек, фото с голыми девушками. Например, он сидит с голой девушкой и фоткает себя в зеркале. Фото после интима, где он лежит в постели и фоткает девушку. Это все произошло до и во время войны. И тогда меня ранило. Хотелось затоптать ногами", — вспомнила Ольга.

В то же время бывшая жена Розового опровергла его слова, что она якобы отказывалась приезжать к нему во время его службы на разных локациях и, мол, это послужило одной из причин измен. В качестве доказательства она предоставила фото, которые вместе с комиком делала во время их ежемесячных регулярных встреч.

"Мы виделись почти каждый месяц. Человек говорит, что у него не было интима два года. Мы виделись регулярно. Он приезжал во Львов, я ему помогала с амуницией. Или еще в Киев. Мы ездили с ним в Италию, в Буковель. Близость была. У меня даже есть билет, когда я должна была ехать в Краматорск, но он потом сказал, что приедет во Львов", — призналась экс-супруга комика.

Ольга Мерзликина и Виктор Розовый / © скриншот с видео

Ольга Мерзликина и Виктор Розовый / © скриншот с видео

Ольга Мерзликина и Виктор Розовый / © скриншот с видео

Напомним, недавно новая избранница Виктора Розового сделала заявление об их отношениях с ним и была ли она "разлучницей".