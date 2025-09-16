ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
127
Время на прочтение
1 мин

Экс-супруга Сасанчина после развода пожаловалась на мошенников: певец отреагировал

Музыкант продолжает поддерживать блогершу в непростой период.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Роман Сасанчин, его бывшая жена Иванна

Роман Сасанчин, его бывшая жена Иванна

Бывшая жена музыканта Романа Сасанчина стала жертвой мошенников.

Так, Иванна поделилась, что неизвестные взломали ее личную страницу в Instagram и удалили ее. Блогерша призналась, что расстроилась, ведь на профиле хранилось много ценных воспоминаний. Однако все же Иванна решила не сдаваться и создала новый аккаунт, который символически связала с началом нового периода в своей жизни.

"Немного мне грустно по основной странице! И какая-то к*зл*на профессионально сломала ее, а я просто ничего не могу сделать. Поэтому поднимаю эту с чистого листа", — написала Иванна с созданного недавно аккаунта.

Сторис Иванны Сасанчин

Сторис Иванны Сасанчин

Между тем Роман тоже придал огласке досадный инцидент и публично поддержал свою бывшую жену. Так, он сделал репост фото Иванны с их дочерью Элизабет и обратился к подписчикам.

"Новая страница Иванки. Если кто-то следил, и кому было интересно, переходите сюда, поскольку старая страница у нее, к сожалению, больше не актуальна", — написал Сасанчин.

Сторис Романа Сасанчина

Сторис Романа Сасанчина

Напомним, Роман Сасанчин заявил о разводе со старшей на три года женой Иванной в начале сентября. Редакция сайта ТСН.ua собрала самую интересную информацию о браке артиста, кризисах и потере детей в отношениях — обо всем этом по ссылке.

Дата публикации
Количество просмотров
127
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie