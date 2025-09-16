Экс-супруга Сасанчина после развода пожаловалась на мошенников: певец отреагировал

Роман Сасанчин, его бывшая жена Иванна

Бывшая жена музыканта Романа Сасанчина стала жертвой мошенников.

Так, Иванна поделилась, что неизвестные взломали ее личную страницу в Instagram и удалили ее. Блогерша призналась, что расстроилась, ведь на профиле хранилось много ценных воспоминаний. Однако все же Иванна решила не сдаваться и создала новый аккаунт, который символически связала с началом нового периода в своей жизни.

"Немного мне грустно по основной странице! И какая-то к*зл*на профессионально сломала ее, а я просто ничего не могу сделать. Поэтому поднимаю эту с чистого листа", — написала Иванна с созданного недавно аккаунта.

Сторис Иванны Сасанчин

Между тем Роман тоже придал огласке досадный инцидент и публично поддержал свою бывшую жену. Так, он сделал репост фото Иванны с их дочерью Элизабет и обратился к подписчикам.

"Новая страница Иванки. Если кто-то следил, и кому было интересно, переходите сюда, поскольку старая страница у нее, к сожалению, больше не актуальна", — написал Сасанчин.

Сторис Романа Сасанчина

Напомним, Роман Сасанчин заявил о разводе со старшей на три года женой Иванной в начале сентября. Редакция сайта ТСН.ua собрала самую интересную информацию о браке артиста, кризисах и потере детей в отношениях — обо всем этом по ссылке.