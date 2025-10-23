Экс-супруга Сасанчина спустя два месяца после развода намекнула на новый роман: "Есть общение"

Роман Сасанчин и его бывшая жена Иванна

Бывшая жена украинского певца и победителя «Голосу країни» Романа Сасанчина заговорила об изменениях в личной жизни после развода, о котором стало известно в начале сентября.

На своей странице в Instagram Иванна дала ответы на самые интересные вопросы. В своих ответах она затронула тему новых романов. Так, после разрыва шестилетних отношений с музыкантом блогерша неоднозначно высказалась о новых избранниках. В частности, не вдаваясь в подробности, в сторис она написала, что у нее «есть общение».

Кроме того, блогерша рассказала о ее с Романом общей дочери Элизабет. По словам Иванны, девочка сейчас скучает по папе, проживая за границей. Тем не менее, бывшие супруги общаются между собой не только о воспитании Элизабет, но и время от времени делятся делами.

«Общаемся по Элизе, иногда спрашиваем как дела друг у друга», — отметила Иванна.

Отметим, отношения пары продолжались в течение шести лет, три из которых — Иванна и Роман Сасанчины были в браке. За это время у них родилась дочь Элизабет. После разрыва блогерша с девочкой уехала в Польшу, а музыкант продолжает делать карьеру в Украине.

