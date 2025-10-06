Экс-супруга Сасанчина удивила причинами развода и какие между ними отношения сейчас: "Произошли поступки"

Роман Сасанчин и его бывшая жена Иванна

Развод музыканта Романа Сасанчина собирает вокруг еще больше интриги поклонников.

На этот раз экс-супруга артиста Иванна Сасанчин поделилась собственным видением причин разрыва брака. По словам блогерши, ее заставили уйти от Романа определенные "поступки". Она не стала вдаваться в подробности и отметила, что будет избегать таких тем ради будущего их общей дочери Элизабет. И добавила, что музыкант на самом деле замечательный отец.

Иванна Сасанчин с дочерью / © instagram.com/annavi_sasanchyn

"Моя любовь к нему была сильной, но произошли поступки, из-за которых она угасла. Выносить причину я не буду, потому что я не хочу, чтобы это когда-то увидела Элиза. Одно скажу — он лучший папа для своей дочери. Верю, что мы найдем силы сделать все, чтобы она была счастлива, а это уже вопрос времени", — написала Иванна.

Правда, бывшая Сасанчина добавила еще одну интересную деталь. Она призналась, что перед разводом она осознала, что ей "спокойнее быть на расстоянии, чем рядом". Кроме того, Иванна отреагировала на недавнюю неоднозначную реакцию Романа на предположение, что якобы она встретила "другого". Блогерша в очередной раз опровергла это: "Это только его мнение и он имеет на него право. Я перед ним была честной до последнего. Он это знает".

