Экс-супруга Сасанчина впервые после развода показала нового бойфренда и поцелуи с ним

Роман Сасанчин и его бывшая жена

Бывшая жена украинского певца и победителя «Голосу країни» Романа Сасанчина после заявления о новом романе впервые показала своего возлюбленного.

Так, Иванна после развода с музыкантом начала встречаться с загадочным парнем. В фотоблоге она сначала подогревала интерес к личной жизни упоминаниями о присутствии в ее жизни возлюбленного, а потом впервые засветила его. На кадрах возлюбленные горячо целуются под дождем. Блогерша призналась, что именно такая погода стала для нее символом начала нового этапа жизни рядом с новым избранником.

«Говорят, дождь смывает все лишнее, оставляя только настоящее. Если поцелуй под дождем — навсегда, тогда проверим это», — выразила свои чувства бывшая жена артиста и показала их милую переписку.

Иванна Сасанчина с новым бойфрендом / © instagram.com/annavi_sasanchyn

Новый бойфренд Иванны Сасанчин / © instagram.com/annavi_sasanchyn

К слову, о бойфренде Иванны известно довольно мало. Но сейчас экс-супруга Сасанчина с их дочерью проживают в Польше. Поэтому, вероятно, именно там блогерша встретила новую любовь. Ранее она делилась, что имеет планы съехаться с избранником и жить втроем вместе.

Интересно, что на днях Роман Сасанчин также показал свою новую возлюбленную, с которой закрутил роман после развода с Иванной. К слову, бывшие супруги признаются, что уже окончательно отпустили друг друга, но иногда общаются на темы воспитания маленькой дочери.