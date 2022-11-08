Экс-супруга Шакиры после потери опеки над детьми застали в объятиях 23-летней копии певицы

Бывшего мужа певицы Шакиры, футболиста Жерара Пике, застали в объятиях 23-летней копии певицы.

На видео, которое быстро распространилось по Сети, Пике обнимался и целовался с 23-летней студенткой Кларой Чиа, которая является молодой копией певицы.

Похоже, что влюбленные больше не скрывают отношения от публики, ведь девушка пришла навестить Жерара после матча на стадионе "Барселоны" и мило общалась с футболистом на трибуне в окружении его коллег.

El primer beso de @3gerardpique tras el homenaje



❤️ El central compartió este día tan especial con sus seres queridos



Imagen @Gol



#DirectoGol pic.twitter.com/huKShvxHB5 — Directo Gol (@DirectoGol) November 5, 2022

Некоторые из пользователей в Сети предположили, что девушка беременна, ведь под объемной одеждой у нее немного виднелся чуть округлый живот.

После расставания футболиста и певицы появились слухи, что Клара разрушила отношения пары. Девушка работала официанткой в одном из клубов, где и встретилась с Пике. Затем, как говорят источники, футболист устроил любовницу в одну из своих компаний.

Напомним, что по решению суда Жерар Пике потерял опеку над двумя сыновьями, 9-летним Миланом и 11-летним Сашей. После долгих споров с адвокатами суд принял сторону певицы.

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