Экс-супруга Темляка на фоне обвинений актера в насилии впервые раскрыла статус их отношений

Анастасия Нестеренко и Константин Темляк

Актриса Анастасия Нестеренко впервые публично подтвердила разрыв с Константином Темляком после волны обвинений его в насилии, всколыхнувших Сеть.

Об изменениях в личной жизни она заговорила не напрямую, а через личную рефлексию. В коротком видео в соцсети TikTok актриса поделилась внутренними выводами, которые сформировались уже после расставания. Ее слова стали косвенным, но вполне понятным подтверждением точки в отношениях. При этом она избежала деталей конфликта, сосредоточившись на собственных ощущениях. Такой тон лишь усилил интерес аудитории к сказанному.

«Я поняла, что бывший муж удовлетворял мою потребность в подарках и внимании, потому что я сама себе этого не позволяю. Я не закрываю эту свою потребность сама. Возможно, я скучаю не по нему, не по нашим отношениям, не по себе рядом с ним, а именно по этой своей закрытой потребности», — заявила Анастасия.

На фоне этих слов особенно остро воспринимается контекст событий, предшествовавших разрыву. В августе 2025 года имя Темляка оказалось в центре громкого скандала — в публичном пространстве прозвучали обвинения в домашнем насилии и развращении несовершеннолетних. Именно после этого в Сети начали распространяться предположения о кризисе в их браке, которые впоследствии получили подтверждение.

В то же время Нестеренко отдельно подчеркивала, что в рамках их отношений не сталкивалась с физическим или эмоциональным насилием. Она признает: наиболее болезненным стало не само расставание, а осознание новых фактов о человеке рядом.

Пара официально узаконила отношения в августе 2024 года в Харькове. Еще раньше, весной того же года, Темляк вступил в ряды ВСУ. Они иногда появлялись вместе в соцсетях и даже приняли участие в совместном видео на песню «З якого ти поверху неба?», однако после скандала этот материал исчез из публичного доступа.

Отметим, информационная волна вокруг Темляка поднялась летом 2025 года. Тогда в открытом пространстве появились серьезные обвинения, которые вызвали широкий резонанс и поставили под сомнение его публичный образ. Именно после этого личная жизнь пары оказалась под пристальным вниманием.

