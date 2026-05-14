- Дата публикации
-
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 194
- Время на прочтение
- 2 мин
Экс-супруга Темляка на фоне скандального разрыва с актером заговорила о новых отношениях
Анастасия Нестеренко сделала откровенное заявление о личной жизни.
Звезда сериала «Пограничники», актриса Анастасия Нестеренко впервые откровенно заговорила о разводе с коллегой Константином Темляком, который недавно был в центре скандала из-за насильственных действий, и честно ответила на вопросы о личной жизни.
Артистка подтвердила, что именно она поставила точку в браке. О личном актриса долго молчала и не спешила выносить изменения в жизни на широкую общественность. Только после публикации эмоционального видео в TikTok в Сети активно заговорили о ее разрыве с Темляком. По словам Нестеренко, она прекрасно понимала, что ролик вызовет волну обсуждений, хотя вкладывала в него несколько иной смысл. В то же время знаменитость подчеркнула: комментировать подробности развода подробно не планирует. Сейчас актриса уже около восьми месяцев находится одна и, похоже, комфортно чувствует себя в новом эта
«Вышла, и слава Богу. Вот так скажу. Не буду комментировать», — коротко высказалась Анастасия на YouTube-канале Марички Падалко.
Артистка также призналась, что после разрыва многие вещи в ее повседневной жизни фактически не изменились. Из-за службы Темляка она долгое время жила одна, поэтому к самостоятельности привыкла давно. Сейчас Нестеренко позволяет себе легкость в общении, флирт и свидания, но серьезных намерений пока не имеет. Более того, мысль о новом браке пока ее не привлекает.
«Мне нравится флиртовать. Мне нравится вот это ощущение, что я никому ничего не должна. Вот эта легкость мне очень нравится», — поделилась актриса.
Отметим, Анастасия Нестеренко и Константин Темляк познакомились во время работы над четвертым сезоном сериала «Крепостная». Их роман начался в 2023 году, а уже в августе 2024-го пара официально поженилась в Харькове. Позже Темляк присоединился к батальону ударных беспилотников «Ахиллес» в составе 92-й ОШБр.
Напомним, недавно Анастасия Нестеренко на фоне обвинений Темляка в насилии рассказала, как пережила правду о бывшем муже.