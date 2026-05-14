Экс-супруга Темляка на фоне скандального разрыва с актером заговорила о новых отношениях

Анастасия Нестерко и Константин Темляк

Реклама

Звезда сериала «Пограничники», актриса Анастасия Нестеренко впервые откровенно заговорила о разводе с коллегой Константином Темляком, который недавно был в центре скандала из-за насильственных действий, и честно ответила на вопросы о личной жизни.

Артистка подтвердила, что именно она поставила точку в браке. О личном актриса долго молчала и не спешила выносить изменения в жизни на широкую общественность. Только после публикации эмоционального видео в TikTok в Сети активно заговорили о ее разрыве с Темляком. По словам Нестеренко, она прекрасно понимала, что ролик вызовет волну обсуждений, хотя вкладывала в него несколько иной смысл. В то же время знаменитость подчеркнула: комментировать подробности развода подробно не планирует. Сейчас актриса уже около восьми месяцев находится одна и, похоже, комфортно чувствует себя в новом эта

«Вышла, и слава Богу. Вот так скажу. Не буду комментировать», — коротко высказалась Анастасия на YouTube-канале Марички Падалко.

Реклама

Анастасия Нестеренко

Артистка также призналась, что после разрыва многие вещи в ее повседневной жизни фактически не изменились. Из-за службы Темляка она долгое время жила одна, поэтому к самостоятельности привыкла давно. Сейчас Нестеренко позволяет себе легкость в общении, флирт и свидания, но серьезных намерений пока не имеет. Более того, мысль о новом браке пока ее не привлекает.

«Мне нравится флиртовать. Мне нравится вот это ощущение, что я никому ничего не должна. Вот эта легкость мне очень нравится», — поделилась актриса.

Отметим, Анастасия Нестеренко и Константин Темляк познакомились во время работы над четвертым сезоном сериала «Крепостная». Их роман начался в 2023 году, а уже в августе 2024-го пара официально поженилась в Харькове. Позже Темляк присоединился к батальону ударных беспилотников «Ахиллес» в составе 92-й ОШБр.

Напомним, недавно Анастасия Нестеренко на фоне обвинений Темляка в насилии рассказала, как пережила правду о бывшем муже.

Реклама

Новости партнеров