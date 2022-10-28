Экс-супруга Узелкова объяснила, почему с двумя детьми осталась в Украине во время войны

Экс-супруга боксера Вячеслава Узелкова, Марина Боржемская, ответила на вопрос, почему вместе с двумя детьми не уехала из Украины во время полномасштабной войны.

На своей странице в Instagram фитнес-тренер поразмышляла на эту тему и объяснила свою позицию. Во-первых, по мнению Марины, каждый имеет право поступать так, как считает нужным.

Фото: instagram.com/uzelkova.marina

"Честно говоря, мне не нравится вопрос в таком ракурсе. У каждого из нас есть собственные страхи и выбор. И я не осуждаю тех, кто уехал и тем более оставшихся. Никто в этой жизни не имеет права нам говорить, какие решения для нас будут верными и правильными", — написала Боржемская.

Также спортсменку возмущает то, что украинцы продолжают критиковать друг друга за то, что некоторые уехали за границу, или наоборот остались в Украине. Сейчас, считает Марина, каждому следует сосредоточиться на общей помощи стране и безопасности своей семьи.

Фото: instagram.com/uzelkova.marina

"И переходя к вопросу: Я жила в Виннице, работала в Киеве и Виннице, моя жизнь последние годы была разделена на два города. Пока остаюсь в Виннице, где продолжаю работать и жить в тех условиях, в которых мы все оказались. Но если я буду принимать решение уезжать, я на сто процентов не буду ни у кого, кроме собственных детей, спрашивать, что делать нам дальше и как действовать, ориентируясь на обстоятельства. Мой патриотизм проявляется в воспитании детей и себя, помощи ВСУ, экономики страны и людям. И границы это не решают — ни уменьшают, ни увеличивают", — объяснила свою ситуацию Марина.

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