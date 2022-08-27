Экс-супруга Узелкова пожаловалась на угрозы с его стороны: "Я не могла спать ночью"

Брак фитнес-тренера Марины Боржемской и боксера Вячеслава Узелкова распался еще четыре года назад, но до сих пор экс-супруги не могут найти общий язык.

После развода Марина Боржемская и Вячеслав Узелков продолжают раскрывать неприятные подробности друг о друге в СМИ. Не изменило ситуацию даже то, что боксер обрел новую любовь и собирался жениться.

Как рассказала Боржемская в интервью Григорию Решетнику, бывший муж не давал ей спокойно жить из-за постоянных угроз и преследований.

"Он начал писать мне назойливо. Я не могла спать ночью. Я не могла нормально передвигаться, потому что он меня преследовал своими смс, запугивал меня. Последний раз я сказала ему: "У нас появился новый закон об абьюзинге, если ты будешь меня обижать, я буду обращаться в полицию и в суд. Я послала скрины его переписки и сказала, что все это будет в полиции", — поделилась Боржемская.

Единственный спокойный разговор между бывшими супругами, по словам Марины, состоялся в начале войны. Тогда Вячеслав сам позвонил и предложил свою помощь, но после этого общение завершилось.

Практически не общается Узелков и со своими детьми. Как рассказала Боржемская, во время войны он попытался создать чат с Робертом и Оливией, но их беседы быстро закончились. Сейчас, говорит Марина, дети часто не хотят проводить время отцом.

Фото: instagram.com/uzelkova.marina

"Роберт сказал: "Мам, уже не за что цепляться. Мне уже даже не интересно проводить с ним время". Они пришли и попросили, чтобы я не пытались их просить общаться с ним", — сказала Марина.

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