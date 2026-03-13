Экс-супруга Варварука впервые раскрыла причину их развода и кто стал инициатором

Дмитрий и Яна Варваруки / © instagram.com/dima_varvaruk

Украинский блогер Яна Варварук впервые подробно рассказала, что на самом деле привело к разводу с мужем — инфлюенсером Дмитрием Варваруком

Пара объявила о разрыве в конце 2025 года после 11 лет вместе, а теперь инфлюенсерка поделилась подробностями их решения.

О личном блогерша откровенно заговорила в интервью на ютуб-канале Мирославы Мандзюк, где также объяснила, какие отношения ей удалось сохранить с бывшим мужем после развода.

По словам Варварук, супруги фактически прекратили жить вместе еще до Нового года. Формально инициатива развода принадлежала Дмитрию, однако сама Яна признается: мысли о завершении отношений появлялись у нее уже давно.

«Это было все же совместное решение. Он первый, кто на это решился, а я в голове часто об этом думала и просто не решилась на это первая», — поделилась она.

Дмитрий и Яна Варваруки / © instagram.com/dima_varvaruk

Блогер призналась, что тема разрыва до сих пор дается ей непросто. По ее словам, в течение последнего года в отношениях начала исчезать эмоциональная близость. Пара все реже обсуждала проблемы, и постепенно они отдалились друг от друга.

«Мы отдалились, мы не говорили. Не хочу его обвинять в чем-то. У него есть свои моменты… Это решение, которое нарастало, к которому пришли постепенно», — сказала Яна.

Несмотря на развод, бывшим супругам удалось мирно решить бытовые и финансовые вопросы. Имущество поделили поровну — дом переписали на сына, а автомобили остались каждому собственный. Других общих приобретений за годы брака они не имели.

Также Варварук решила не менять фамилию после развода.

«Я подумала, что лучше так, потому что хочу, чтобы была общая фамилия с сыном. Мне так, думаю, будет проще, особенно, с выездами за границу и так далее», — пояснила блогерша.

Дмитрий и Яна Варваруки с сыном Марком / © instagram.com/dima_varvaruk

При этом она подчеркнула, что Дмитрий продолжает активно участвовать в воспитании их сына Марка, который родился 25 января 2023 года. По словам Яны, после развода они сохранили нормальные и спокойные отношения.

Роман Яны Варварук и Дмитрия Варварука начался еще во время студенческих лет. Они познакомились в общежитии и долгое время просто дружили. Сначала Яна даже не воспринимала Дмитрия как потенциального партнера — скорее как близкого друга.

Впоследствии их общение переросло в роман. Первое предложение руки и сердца Дмитрий сделал во время путешествия в Сицилию — на пляже. Однако после этого пара неожиданно разошлась почти на год.

Позже они решили возобновить отношения, а второе признание Дмитрий сделал в день рождения Яны. Сначала влюбленные тайно зарегистрировали брак, а через год обвенчались в церкви.

