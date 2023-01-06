Экс-супруга Владимира Остапчука поделилась, как переживает расставание: "Нужно время"

Экс-жена шоумена Владимира Остапчука Кристина Горняк заговорила о том, как переживает расставание.

В своем Instagram Кристина часто отвечает на вопросы своих подписчиков и делится с ними своими жизненными советами. Да, кто-то из фанов попросил Горняк помочь пережить расставание с любимым.

В ответ девушке Кристина написала, что также сейчас переживает подобный этап, но понимает, какой опыт из этого получила.

"Точно нужно время… Я живу таким принципом, что любая боль имеет свой конец… Не будет рана кровоточить вечно. Поэтому дайте себе время и проживите все моменты достойно, я сейчас именно так и делаю. А и еще… Все дается к опыту, потому учимся", — написала Кристина.

Фото: instagram.com/kristygor

Кроме того, многие читатели интересуются личной жизнью Кристины. Однако, как и Остапчук, она не спешит раскрывать подробности.

"Представьте, что есть такие периоды, когда вы все задаете мне один и тот же вопрос… или бросаете какие-то сообщения, или фото, и дополнительно у меня атака СМИ. Я бы хотела вас попросить, давайте проживать некоторые периоды вместе, но с меньшим желанием меня информировать в чем-то.Все, что мне нужно знать, Вселенная мне всегда показывает, а то, что нет – оберегает!Буду очень благодарна за понимание!Вообще, как и говорила, я ничего не комментирую и не выношу на осмотр. жизнь и свой опыт дальше", — написала Кристина.

Фото: instagram.com/kristygor

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