Экс-супруга Владимира Остапчука впервые рассказала, кем работает и что делает после развода

Елена Войченко поделилась, что постоянно чем-то занимается.

Бывшая жена шоумена Владимира Остапчука Елена Войченко, которая недавно в купальнике похвасталась стройной фигурой, рассказала о том, чем занимается.

Во время разговора со Славой Деминым Елена отметила, что у многих сложилось впечатление, что она "какая-то содержанка". Женщина опровергла эту информацию, отметив, что постоянно чем-то занимается.

"Я работаю официально с 2007 года. Вообще я работала всегда. У меня педагогическое образование. Я педагог-филолог. Сначала я работала в университете преподавателем на инязе, это был один из лучших опытов в моей жизни, просто удовольствие. Но зарплата там была какая была. Такая, которую получают у нас педагоги. Я работала до 2010 года и тогда пяти тысяч не было", — поделилась Войченко.

После этого она поступила в аспирантуру, начала писать кандидатскую диссертацию. Это ей было проще делать в Киеве, поскольку был больший доступ к материалам.

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"Мы как раз переехали в Киев. Я начала работать фрилансом на одном из каналов переводчиком. А потом и на другом канале, где работаю до сих пор", — отметила Елена.

С февраля 2020-го Войченко работает в одной из международных компаний на должности начальника отдела переводов и корректуры. Как отметила женщина, она пошла на еще одну работу, поскольку у нее появилось больше финансовых обязательств после развода с Остапчуком.

Напомним, что Владимир Остапчук и Елена Войченко были вместе 15 лет. В октябре 2019-го пара объявила о разводе. В 2020 ведущий женился на нотариусе Кристине Горняк.

После развода Остапчук и Войченко устроили настоящую войну за двух совместных малолетних детей. Остапчук обвиняет бывшую в том, что она не дает ему видеться с сыном и дочерью. Елена, в свою очередь, заявляет, что Владимир не платит алименты.

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