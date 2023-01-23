Экс-супруга Владимира Остапчука заговорила о личной жизни после разрыва: "Без мужчины не буду"

Нотариус уверена, что в ее личной жизни все будет хорошо.

Бывшая жена шоумена Владимира Остапчука, нотариуси блогерша Кристина Горняк, ответила на вопрос о своей жизни.

В сторис в Instagram Кристина пообщалась с подписчиками на личные темы, впрочем, в подробности не вдавалась. Да, кто-то из фанов спросил у блоггерши, не боится ли она одиночества после развода.

Кристина заверила, что не страдает отсутствием мужского внимания и не боится заводить отношения, даже если они не приведут к семье.

"Говорю, как есть: без мужчины я не буду никогда, потому что у меня вся жизнь много внимания от них. В этом я чувствую себя достаточно уверенной! Это не значит, что все для семьи, или женитьбы, нет... Но одиночество почувствовать в этом смысле мне сложно. Бывает, конечно, что не взаимные чувства или что-то еще...", — поделилась Кристина.

Фото: instagram.com/kristygor

Однако, как отметила Горняк, иногда она испытывает разочарование, но не дает этому помешать новым отношениям.

"С возрастом и разочарованием есть страх начинать что-то новое. Вот такой страх есть, но моя жажда жизни и любви сильнее его. Сколько бы раз не ошибалась буду рожать это снова и снова. И так во всем", — сказала Кристина.

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