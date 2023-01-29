Экс-свекровь Шакиры хватала певицу за лицо и приказывала молчать: Сеть шокировало архивное видео

Похоже, отношения между певицей Шакирой и ее ныне бывшей свекровью Монсеррат Бернабеу всегда были очень напряженными.

Так, на днях Сеть ошеломило архивное видео, на котором мать Жерара Пике довольно эмоционально разговаривает со своей невесткой. На ролике, извлеченном из архивов издания El Mundo, видно, как во время светского мероприятия Шакира и ее экс-муж встречаются с госпожой Бернабеу.

Сначала мать Пике мило улыбается певице, а потом неожиданно хватает ее за лицо и показывает жестом молчать о чем-то. Впрочем, дальше разговор между невесткой и свекровью продолжается в привычном тоне, а на лицах Шакиры и Монсеррат будто даже появляются улыбки.

"Это произошло 26 января 2016 года, но теперь в сети восстановили видео, чтобы продемонстрировать плохие отношения, которые всегда существовали между артисткой и ее бывшей свекровью", — написали испанские журналисты.

Фанов Шакиры возмутило такое поведение матери Пике. В Сети сотни поклонников вступились за певицу и осудили поведение как Бернабеу, так и самого Пике, молча наблюдавшего за происходящим.

Ох, господи! Какая мать, такой и сын!

Как Шакира терпела эту семейку?

Никто не имеет права так поступать! Даже если это шутка

Бедная Шакира! Чего она только не натерпелась от Пике...

Напомним, что после расставания Шакиры и Пике мать футболиста поддержала неверного сына и с радостью встретила новую невестку. Впрочем, певица неожиданным образом отомстила свекрови за все.

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