Экс-"Тату" Катина впервые рассказала, как на нее в лифте напал педофил: "Мне было 11 лет"

Экс-"Тату" Катина впервые рассказала, как на нее в лифте напал педофил: "Мне было 11 лет"

Это произошло в подъезда ее дома.

Экс-участница знаменитого в 2000-е группы "Тату" Лена Катина, которая недавно рассказала, как создавался имидж дуэта, потрясла историей, как на нее напал маньяк-педофил.

Звезда рассказала, что неприятный инцидент произошел, когда ей было 11 лет. Тогда девушка возвращалась домой с дополнительных занятий. Она зашла в подъезд, вызвала лифт, а за ней зашел мужчина.

"Он нажал на 12-й этаж. Я — на 10-й, а он потом на 7-й. У меня появилось странное ощущение. Он сказал:" Будешь вести себя тихо, все будет хорошо ". Это было почти три часа дня ", — рассказала знаменитость в программе " Секрет на миллион ".

Катина добавила, что мужчина вывел ее из лифта и попросил снять штаны. А дальше начал лапать девочку за интимные места.

"Потом он поставил меня на колени, вытащил свое достоинство и сказал:" Бери в рот ". Я первый раз в жизни увидела мужской половой орган. Ужасно об этом вспоминать... Я стала умолять его:" Пожалуйста, можно, я не буду этого делать ", — рассказала Лена.

Девушке повезло. Педофил не стал ее заставлять заниматься оральным сексом. Однако, мужчина взял руку Катиной, положил ее себе на член и начал мастурбировать.

"Это было ужасно противно. Я до сих пор помню это ощущение на руке. Он себя удовлетворил, дальше отвел меня к лифту, оттолкнул к стене и поехал", — вспоминает жуткие подробности исполнительница.

Лена рассказала, что после этого инцидента долго работала с психологом. Она боялась, что это снова повторится. У нее было отвращение к мужчинам. Однако, Катина говорит, что с годами поборола эту травму.

Напомним, не так давно Стас Костюшкин шокировал признанием, что когда ему было восемь лет, он подвергся сексуальному насилию со стороны старшего парня. А мужчина, который более 40 лет назад изнасиловал певца, неожиданно дал о себе знать.

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