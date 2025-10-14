Экс-тренер "Динамо" проговорился о браке Квитковой с Бражко и удивил заявлением: "Он просто никакой"

Даша Квиткова и Владимир Бражко, Йожеф Сабо

Реклама

Бывший главный тренер Динамо и украинской сборной Йожеф Сабо высказал довольно резкое мнение об игре полузащитника киевского «Динамо» Владимира Бражко.

Так, специалист впервые публично заговорил о «женитьбе» 23-летнего спортсмена на блогерше Даше Квитковой и добавил, что после этого он якобы потерял былую форму и не демонстрирует той самоотдачи, которую показывал раньше. По словам Сабо, сейчас Владимир нуждается в перезагрузке и спрогнозировал ход игры в отборе на ЧМ-2026 против Азербайджана.

«Нужно ли вместо Калюжного выпустить Бражко? Да не выпустит Ребров Бражко, потому что этот игрок сидит на заднице. Он женился и сейчас просто никакой в игре за „Динамо“», — заявил Сабо в интервью BLIK.ua.

Реклама

Даша Квиткова и Владимир Бражко

Бывший тренер также добавил, что хорошо помнит Бражко еще в период, когда тот только пробивался в основу киевского клуба. Тогда, по его словам, хавбек отличался мощным ударом, умением читать игру и высокой физической готовностью. Сабо посоветовал молодому игроку внимательнее следить за игрой своих коллег по сборной.

«Это не тот Бражко, которого я помню — с хорошим ударом, видением поля, отбором, физически подготовленный. Надо ему приходить в себя и возвращаться в форму. Надо ему приходить в себя и возвращаться в форму, а еще очень много для себя подсмотреть из игры того же Малиновского или, например, Калюжного», — добавил Сабо.

К слову, уже длительное время в Сети ходят слухи о женитьбе Бражко с Дашей Квитковой. И хотя возлюбленные после помолвки не комментируют личную жизнь, однако на руке у футболиста можно уже заметили кольцо. Так же блогерша на безымянном пальце носит два кольца и подогревает интригу.