Экс-тренер "Динамо" раскритиковал отношения Бражко и Квитковой: блогерша гневно ответила

Владимир Бражко, Даша Квиткова

Реклама

Бывший главный тренер киевского "Динамо" Йожеф Сабо резко высказался относительно отношений украинского футболиста Владимира Бражко с блогером Дашей Квитковой.

В комментарии для BLIK.ua 83-летний Сабо заявил, что роман может негативно влиять на спортивную форму Бражко. Легендарный тренер не исключает, что именно личная жизнь стала причиной того, почему футболист оказался вне основного состава "Динамо".

"Смотря, как он с ней встречается. Если Бражко все силы отдает девушке, то это могло и повлиять. Также большую роль играет его отношение к тренировкам и собственному развитию. Бражко еще в прошлом году стал запасным. Нет его, исчез футболист!" — отметил бывший тренер "Динамо".

Реклама

Владимир Бражко / © УАФ

Йожеф также добавил, что чрезмерное увлечение личной жизнью может помешать карьере, вспомнив старую футбольную поговорку. По словам Сабо, Бражко сейчас не демонстрирует нужного уровня на поле.

"Ей нужен мужчина. Если Бражко проводит с ней всю ночь, то это сказывается. Как говорили раньше: если футболист женился, то считай, что один год у него выпал. Сегодня Бражко вышел на замену, но ничего не показал, я не видел его на поле", — добавил тренер.

В свою очередь, Даша Квиткова в фотоблоге резко отреагировала на заявление Сабо о ее "потребности в мужчине": "Эти гнилые стереотипы, живущие в обществе, передаются из уст в уста, как плесень — якобы, если у девушки есть ребенок, то она автоматически в "поисках мужа", "нуждается в ком-то", или "не справится одна". На секундочку: мы уже справились. Мы уже вытащили себя со дна, ночами без сна, днем без права на слабость. И мы не просто справляемся. Мы светимся. Но, нас все еще ставят в какую-то мнимую очередь за "новым мужчиной", как будто мы без него неполноценны. Это какая-то травма?".

Сторис Даши Квитковой / © instagram.com/kvittkova

Напомним, недавно блогер Даша Квиткова показала, как сына от Добрынина знакомила с новым избранником Бражко.

Реклама