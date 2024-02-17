Экс-тренер Насти Каменских признался, как ей удалось похудеть и общается ли он с ней сейчас

Украинский звездный тренер Андрей Хомицкий, который ранее тренировал Настю Каменских, объяснил благодаря чему звезде удалось похудеть.

Как известно, певица является давней поклонницей спорта и здорового образа жизни. И долгое время дойти до своего тела мечты Насте помогал тренер. В частности, он подчеркнул, что секретом ее стройности стала дисциплина, правильное питание и регулярность тренировок. По словам Андрея, звезда – трудоголик, которого ничто никогда не останавливало перед спортом.

Андрей Хомицкий с Настей Каменских / Фото: instagram.com/khomytskyi_official

"Настя – трудоголик страшный. Это классное совпадение: ее трудолюбие, сфокусированность. В пять утра быть в ботаническом саду? Ей не проблема. Снег, дождь – не проблема. Питаться так, как я сказал? Легко! Она просто сделала все так, как нужно. К тому же, совмещая это все со своей работой", – рассказал Хомицкий в подкасте Алины Шаманской.

Кроме того, звездный тренер признался, что сейчас между ними минимальное общение. И добавил, что считает рэпера и продюсера Потапа сильным человеком, который со всем справится.

Андрей Хомицкий с Настей Каменских и Потапом / Фото: instagram.com/khomytskyi_official

"Не часто. За последний год возможно два раза общались видео-кружочками. Я общался с Лешей. Не считаю, что его нужно поддерживать. Мне кажется, что он – гора. Он может еще многих поддержать. Я думаю, такие люди как они, привыкли ко всему, и они просто супер сильны", – отметил Андрей.

Напомним, недавно Настя Каменских и Потап показалась в Колумбии и рассказали, чем занимаются.

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